Heute läuft ein extrem kontroverser Kriegsfilm im TV: Quentin Tarantino liebt ihn über alles

Im heutigen TV-Tipp gerät eine Militärmission völlig außer Kontrolle. Ridley Scott inszenierte die wahre Geschichte mit beklemmenden Bildern und atemloser Action, die nicht ganz unumstritten ist.

Black Hawk Down verwandelt eine der größten militärischen Katastrophen der USA in einen heroischen Kriegsfilm. Auch das US-Militär unterstützte Regisseur Ridley Scott bei der Verfilmung des gleichnamigen Sachbuchs des Journalisten Mark Bowden und stellte Waffen, Fahrzeuge und auch Statisten. Bis heute wird Black Hawk Down für seinen Realismus und seine Intensität hochgelobt, unter anderem von Regie-Legende Quentin Tarantino. Es gibt aber auch zahlreiche kritische Stimmen.

Kabel eins zeigt am heutigen, Montag, den 11. Mai 2026, den Kriegsfilm um 22:35 Uhr. Die Wiederholung läuft auf dem Sender am 14. Mai um 01:05 Uhr. Alternativ könnt ihr Black Hawk Down auch bei verschiedenen Anbietern im Stream finden. Bei Netflix ist er noch bis zum 31. Mai verfügbar.

Kriegsdrama Black Hawk Down: Eine der größten militärischen Katastrophen der USA

Die Handlung dreht sich um die Ereignisse vom 3. Oktober 1993 in Somalia. Die amerikanische Armee soll in Mogadischu zwei Generäle entführen, um den korrupten Clan-Chef Mohamed Aidid zu schwächen. Doch die Hubschrauber werden abgeschossen und die Soldaten von der Miliz und den Zivilisten angegriffen. Aus dem kurzen Einsatz wird eine Tragödie, bei der zahlreiche Menschen ums Leben kommen.

Neben eindrücklichen Bildern und einer dichten Atmosphäre hat Black Hawk Down auch viele bekannte Gesichter zu bieten. Unter anderem Josh Hartnett, Ewan McGregor, Eric Bana, Tom Hardy und Orlando Bloom.

Black Hawk Down ist Tarantinos Lieblingsfilm aus diesem Jahrhundert

Auch Tarantino ist Fan des Kriegsfilms. Ende 2025 nannte er im Podcast von American Psycho-Autor Bret Easton Ellis seine aktuellen 20 Lieblingsfilme, die seit 2000 erschienen sind. Dabei landete Black Hawk Down auf Platz 1. Neben der großen Star-Power bewundert er vor allem die extrem spannende Intensität, die an den Kriegsfilm-Klassiker Apocalypse Now von Francis Ford Coppola erinnere.

Regisseur Ridley Scott findet ebenfalls viel Eigenlob für seinen Film. Da in der Fülle an neuproduzierten Filmen vor allem Mittelmäßigkeit zu finden sei, gab er 2025 an, seine eigenen Filme zu gucken, die nicht altern würden. Dazu gehört auch Black Hawk Down:

Ich habe die Tage Black Hawk geguckt und dachte mir nur 'Wie zur Hölle habe ich das hinbekommen?'

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Darum ist Black Hawk Down so umstritten

Filmisch überzeugt Black Hawk Down, doch inhaltlich hagelte es reichlich Kritik, da komplexe politische Hintergründe ausgeblendet werden. Die somalische Bevölkerung wird zu einer gesichtslosen Masse, deren Sichtweise keinerlei Rolle spielt. Dabei kostete der Einsatz nicht nur das Leben von 18 Soldaten, sondern von schätzungsweise bis zu 1.000 Solamier:innen, unter denen auch unbeteiligte Zivilist:innen waren.

Laut Schauspieler Brendan Sexton III habe es im Drehbuch zwar eine kritische Hinterfragung über die Präsenz des Militärs gegeben, die Szenen wurden aber rausgeschnitten, weshalb er Produzent Jerry Bruckheimer Propaganda vorwarf.

Mehr Aufschluss über die Hintergründe könnt ihr in der 2025 erschienenen Netflix-Dokumentation Surviving Black Hawk Down: Die Schlacht von Mogadischu erfahren. In der dreiteiligen Serie kommen nicht nur Soldaten zu Wort, sondern auch betroffene Somalier:innen, die von den Ereignissen erzählen, die teilweise bis heute Folgen haben.

Trotz berechtigter Kritik bleibt Black Hawk Down ein spannender Kriegsfilm, der inszenatorisch und schauspielerisch das Publikum in die Schrecken des Krieges mitnimmt.