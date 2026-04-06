Heute läuft ein extrem unterhaltsamer Abenteuer-Blockbuster im TV: Nach 18 Jahren wird das Franchise wirklich fortgesetzt

Das gelungene Fantasy-Abenteuer, das heute Abend im TV das Wochenende einläutet, überzeugt mit Action und Humor. Der 4. Teil ist aktuell in Planung und bringt auch die Originalstars zurück.

Die Mumie kehrt zurück beschert den O'Connells ein weiteres actionreiches Abenteuer. Der 2. Teil fühlt sich sehr vertraut an, dennoch gelingt es ihm, neue Aspekte hervorzubringen und damit ebenso gut zu unterhalten wie Die Mumie. Das beliebte Franchise wird nach 18 Jahren endlich fortgesetzt.

Am heutigen Freitag, den 10. April 2026, um 20:15 Uhr zeigt RTL Zwei die gelungene Fortsetzung. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch alternativ könnt ihr Die Mumie kehrt zurück bei WOW und weiteren Anbietern streamen.

Die Mumie kehrt zurück im TV: Fantasy-Abenteuer in Ägypten

Fast zehn Jahre nach ihrem ereignisreichen Abenteuer in Ägypten sind Rick (Brendan Fraser) und Evelyn O’Connell (Rachel Weisz) inzwischen Eltern geworden. Gemeinsam mit ihrem Sohn Alex (Freddie Boath) widmen sie sich weiterhin Ausgrabungen, auf der Suche nach Schätzen.

Doch der familiäre Frieden ist bedroht, denn die Mumie Imhotep (Arnold Vosloo) ist lebendiger denn je. Gemeinsam mit der Reinkarnation seiner Geliebten Anck-Su-Namun (Patricia Velasquez) streben sie nach dem mächtigen Heer von Anubis und damit der Weltherrschaft. Für die O'Connells drängt die Zeit.

Gelungene Die Mumie Fortsetzung mit zwei Bösewichten

Der zweite Teil setzt auf das Vertraute und bringt viele Figuren wieder zurück. Für frischen Wind sorgt Alex, der ebenso viele Tricks wie seine Eltern auf Lager hat. Auch Evelyn zeigt sich mit neuem Selbstbewusstsein. Während sie im ersten Teil noch die frustrierte Bibliothekarin war, folgt sie als Archäologin nun ihrer Berufung. Außerdem erfahren wir mehr über ihr vergangenes Leben, das eng mit Imhotep verwoben ist.

Auch wenn es wieder nach Ägypten geht, zeigt sich Die Mumie kehrt zurück von einer neuen Seite. Das sattgrüne Oasen-Setting wirkt so lebendig wie die Schrumpfköpfe, die darin leben. Und obwohl Vosloo wieder als Bösewicht auftritt, wartet mit dem gefürchteten Scorpion King (Dwayne Johnson) eine viel gefährlichere Bedrohung für alle Beteiligten.

Für Johnson legte Die Mumie 2 den Grundstein seiner Karriere, denn anschließend folgte das ebenfalls sehenswerte Spin-off The Scorpion King, in dem der Schauspieler erstmals eine Hauptrolle hatte.

Originalstars kehren zu Die Mumie 4 zurück

Für die Reihe ging es 2008 mit Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers weiter, in dem Weisz jedoch durch Maria Bello ersetzt wurde. Obwohl der solide Blockbuster wieder ein actionreiches Abenteuer vorweisen konnte, fühlte sich der Film durch Setting- und Darstellerinnenwechsel anders an.

Da ist die Freude umso größer, dass nach 18 Jahren die Reihe fortgesetzt wird und das mit den drei Originalstars. Die Mumie 4 wird vom Regie-Duo Radio Silence inszeniert, das bereits angedeutet hat, den 3. Film zu ignorieren. Da stehen die Chancen gut, dass der neue Film wieder in Ägypten spielen wird.

Umso mehr ein Grund, sich Die Mumie kehrt zurück anzusehen. Wenngleich es noch dauern wird, bis wir die O'Connells wieder auf der Leinwand sehen werden. Der geplante Kinostart in Deutschland ist für den 18. Mai 2028 angesetzt.