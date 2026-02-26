Heute läuft ein extrem unterhaltsamer Action-Blockbuster im TV: Er wird auch nach 100-mal Schauen nicht langweilig

Am Samstag strahlt Vox eine Action-Komödie aus, die mit genialer Star-Chemie und vielen witzigen Szenen von Anfang bis Ende puren Spaß versprüht.

Vor gut 20 Jahren waren Brad Pitt und Angelina Jolie auf dem Höhepunkt ihres Star-Daseins. Damals wurden beide während der Dreharbeiten zu Mr. & Mrs. Smith ein Liebespaar. Die Action-Komödie von Regisseur Doug Liman punktet mit dem Charisma der Stars, bei denen die Funken nur so sprühen. Am Samstagabend könnt ihr den Film von 2005 mal wieder im TV schauen.

Vox strahlt Mr. & Mrs. Smith am 28. Februar 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Blockbuster jederzeit bei Disney+ oder aktuell auch bei Amazon Prime Video im Abo streamen. Es lohnt sich immer wieder!

Action-Spaß im TV: Das ist Mr. & Mrs. Smith mit Angelina Jolie und Brad Pitt

In der Story des Films spielen Pitt und Jolie das Auftragskiller-Pärchen John und Jane Smith, die nichts über den Beruf des jeweils anderen wissen. Dann werden beide jedoch aufeinander angesetzt, was zu einer chaotischen Ehe-Schlacht führt. Dabei stehen schnell die Beziehung des Pärchens und dann ihre jeweiligen Leben auf dem Spiel.

Schaut hier mal wieder einen Trailer zu Mr. & Mrs. Smith:

Mr. & Mrs. Smith - Trailer (Deutsch)

Mr. & Mrs. Smith wirkt heute wie ein Film aus einer vergangenen Ära, in der Blockbuster alleine durch pure Star-Power an den Kinokassen zu Mega-Hits wurden. Der Action-Film mit Pitt und Jolie ist das beste Beispiel dafür, denn mit einem Budget von 110 Millionen Dollar spielte der Film laut Box Office Mojo weltweit über 487 Millionen ein.

Dank der strahlenden Chemie zwischen den beiden Stars in den Hauptrollen und ebenso kurzweiliger wie unterhaltsam inszenierter Action ist Mr. & Mrs. Smith einer dieser typischen 2000er-Blockbuster, die man immer wieder schauen kann und die auch nach unzähligen Sichtungen noch genauso viel Spaß machen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Oktober 2024 auf Moviepilot erschienen.