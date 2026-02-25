Heute läuft ein genialer Horrorfilm im TV: Er begeistert auch nach 30 Jahren immer wieder aufs Neue

Er gilt als einer der besten Horrorfilme überhaupt. Er hat dem Genre frischen Wind und neues Leben eingehaucht – und kommt heute Abend im TV.

Der Slasher-Horrorfilm war tot. Aber Wes Craven gelang es mit einer selbstironischen Meta-Ebene in Scream - Schrei!, etwas dagegen zu unternehmen. Der Streifen ist direkt zum Klassiker avanciert und gut gealtert. Auch 30 Jahre später macht der erste Teil noch ordentlich Laune.

Scream - Schrei! wird am heutigen Dienstag, dem 3. März ab 22:35 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt. Mit Werbung dauert DER Slasher schlechthin bis 0:50 Uhr und eine Wiederholung läuft erst einmal nicht. Aber ihr könnt euch den Horrorfilm selbstverständlich auch jederzeit online im Stream gönnen.

Heute im TV: Darum geht's im Horror-Klassiker Scream - Schrei!

In dem US-Städtchen Woodsboro geht ein maskierter Killer um und ermordet reihenweise Teenager. Die Serie an Morden scheint aber irgendwie auch mit dem gewaltsamen Tod der Mutter von Sidney (Neve Campbell) in Verbindung zu stehen, der sich vielleicht gar nicht so zufällig zu dieser Zeit jährt. Mysteriöse Anrufe machen die Runde und außerdem wird die junge Reporterin Gale Weathers (Courteney Cox) durch den Serienkiller in die Stadt gelockt.

Deputy Riley (David Arquette) versucht, den Fall rund um den maskierten Mörder aufzuklären und bekommt dabei Unterstützung durch die Journalistin. Im Laufe der Ermittlungen geraten nach und nach auch Sidney, ihr Freund Billy (Skeet Ulrich) und die Freunde Tatum (Rose McGowan), Stuart (Matthew Lillard) und Randy (Jamie Kennedy) in große Gefahr.

Was macht den Horror-Klassiker Scream - Schrei! so genial?

Anfang der 1990er Jahre war das Publikum den klassischen Horrorslashern wie Halloween, Freitag der 13. & Co. erst überdrüssig geworden, dann kamen lange Zeit keine neuen (und guten) ins Kino. Dieser doppelten Durststrecke konnte Wes Craven aber Einhalt gebieten, indem er das Genre ordentlich auf Links gedreht hat.

Scream ist zwar durchaus gruselig und brutal, aber gleichzeitig auch unglaublich selbstbewusst und -ironisch. Nicht nur die Zuschauenden, auch der Regisseur und der Film selbst sind sich der vielen Genre-Klischees bewusst. Was nicht heißt, dass sie hier nicht trotzdem durchexerziert werden könnten, aber eben auf unnachahmlich humorvolle, coole Art und Weise.

Nach zwei Fortsetzungen gab es erst einmal eine längere Pause. Nach Scream 4 wurde es nochmal still um die Reihe, aber 2022 konnte Scream 5 plötzlich wieder ein voller Erfolg werden. Als Ergebnis läuft jetzt mit Scream 7 schon die sechste Fortsetzung des Horror-Klassikers im Kino.