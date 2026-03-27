Heute läuft ein genialer Thriller im TV: Die Story klingt öde, aber was der Film daraus macht, ist unglaublich

Eigentlich dürfte dieser Film nicht so gut funktionieren, wie er es tut. Wir sehen fast ausschließlich eine einzige Person, erleben aber trotzdem ein Spektakel.

Wenn Schauspieler:innen und Story gut genug sind, ist der Rest fast egal. Der Beweis? No Turning Back mit Tom Hardy. Der Venom-Star darf hier so richtig auftrumpfen und wuppt den kompletten Film ganz alleine. Was letzten Endes viel spannender ist, als ihr jetzt vielleicht denkt.

No Turning Back, der im Original einfach nur Locke (nach dem Hauptcharakter) heißt, läuft am heutigen Sonntag, den 29. März ab 23:15 Uhr bei 3Sat im TV. Schluss ist schon um 00:35 Uhr wieder und eine Wiederholung gibt es vorerst nicht. Dafür könnt ihr den Film aber hier online streamen.

Spannender Thriller im TV: Darum geht's in No Turning Back mit Tom Hardy

Ivan Locke ist Bauleiter und fährt mit seinem BMW von Birmingham nach London. Er trägt die Verantwortung für ein umfangreiches Bauprojekt, bei dem sich aber gerade großes Unheil anbahnt. Es gibt Probleme mit einer Betonlieferung für das Fundament des Gebäudes.

Aber das ist noch längst nicht alles, was der von Tom Hardy gespielte Mann von unterwegs per Telefon regeln muss, während er mit dem Auto durch die Nacht fährt. Er erhält gleich mehrere Anrufe, die sein Leben komplett auf den Kopf und ihn vor gewaltige Herausforderungen stellen.

Turning Back macht aus einer extrem simplen Prämisse unglaublich viel

Eigentlich sehen wir mit wenigen Ausnahmen zu Beginn des Films über die komplette Länge von No Turning Back einzig und allein das Gesicht von Tom Hardy. Die gesamte Handlung besteht darin, dass Ivan Locke im Auto sitzt und telefoniert, während er von A nach B fährt. Das klingt nicht gerade spannend, ist es aber.

Tom Hardy kann hier so richtig in die Vollen gehen und zeigen, dass er ein viel besserer Schauspieler ist, als viele denken. Gleichzeitig baut der Film eine derartige Spannung auf, dass es kaum auszuhalten ist. Obwohl hier eigentlich nur geredet wird, steht die komplette Existenz des Protagonisten auf dem Spiel.

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Das Ganze eskaliert immer mehr und steigert sich schier ins Unermessliche. Ivan Locke muss sich nur mit seinem Telefon, seiner Stimme und seinem möglichst kühlen Kopf aus der Krise herausarbeiten. Ob es ihm trotz aller Widrigkeiten gelingt, bleibt bis zum Ende dieses ungewöhnlichen Kammerspiels spannend.