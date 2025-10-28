Heute läuft ein genialer Thriller-Marathon im TV: Erst kommt Denzel Washington, dann einer der besten Serienkiller-Filme

Macht es euch gemütlich und stellt die Snacks bereit: Heute Abend könnt ihr gleich zwei extrem spannende Serienkiller-Thriller hintereinander im TV schauen.

Serienkiller sind nicht erst seit der Netflix-Anthologie Monster en vogue. Heute Abend läuft einer der besten Filme dieses Thriller-Subgenres im TV: Über 58.000 Moviepilot-User:innen haben Das Schweigen der Lämmer zum zweitbesten Serienkiller-Film überhaupt gewählt. Davor könnt ihr euch auch noch Denzel Washington und Angelina Jolie in Der Knochenjäger anschauen.

Der Knochenjäger kommt am heutigen Mittwoch, den 29. Oktober ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Mit Werbeunterbrechungen dauert der Film bis um 22:35 Uhr. Direkt im Anschluss wird dann auf demselben Sender Das Schweigen der Lämmer ausgestrahlt. Ihr könnt die beiden Filme natürlich auch online streamen, beispielsweise bei Amazon.

Heute im TV: Worum geht's in Der Knochenjäger mit Denzel Washington?

Die engagierte Polizistin Amelia Donaghy (Jolie) muss einen furchtbaren Serienkiller dingfest machen und sucht sich Hilfe beim brillanten Lincoln Rhyme (Washington). Der war zur Hochphase seiner Karriere einer der besten Spurensicherer, die die Polizei je hatte. Seit einem tragischen Unfall und einer daraus resultierenden Querschnittslähmung kann er sein Bett allerdings nicht mehr verlassen. Gemeinsam heften sie sich dem brutalen Mörder an die Fersen.

Der Knochenjäger basiert auf dem Roman Die Assistentin von Jeffery Deaver und wurde von Regisseur Phillip Noyce (Das Kartell) inszeniert.

Einer der besten Serienkiller-Filme überhaupt kommt im TV: Das passiert in Das Schweigen der Lämmer

In Das Schweigen der Lämmer erschüttert nicht nur der aktuelle Fall rund um den Serienkiller Buffalo Bill (Ted Levine) die junge FBI-Auszubildende Clarice Starling (Jodie Foster), sondern auch die Gespräche mit dem ehemaligen Psychiater Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), seines Zeichens Kannibale. Der brillante wie furchteinflößende Mann soll sich in den Mörder hineinversetzen und dabei helfen, ihn zu stellen, manipuliert gleichzeitig aber auch sein Gegenüber aufs Übelste.

Seht euch hier den Trailer zu Das Schweigen der Lämmer an:

Das Schweigen der Lämmer - Trailer (Deutsch) HD

Die gleichnamige Romanvorlage von Thomas Harris nimmt sich reale Geschichten zum Vorbild, auch wenn die Handlung selbst komplett fiktiv ist. Es stand aber das Who is Who der grausamsten US-amerikanischen Serienkiller für das Buch und den Film Pate: Ed Gein, Ted Bundy und Gary Heidnick – ihr dürftet sie alle aus der aktuellen Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie Monster kennen.

Hannibal Lecter aus Das Schweigen der Lämmer ist nicht ohne Grund einer der furchteinflößendsten Serienkiller

Der Knochenjäger ist ein grundsolider, spannender Thriller, der perfekt in die gruselige Jahreszeit passt und weiß vor allem durch Denzel Washingtons Schauspiel zu überzeugen. Das Schweigen der Lämmer spielt aber schlicht in einer ganz anderen Liga. Jodie Foster und Anthony Hopkins wurden mit dem Oscar ausgezeichnet, ebenso Regisseur Jonathan Demme und Drehbuchautor Ted Tally. Zusätzlich gewann der Streifen den Academy Award als bester Film des Jahres.

Das alles verdanken wir der unglaublich spannenden Inszenierung samt überragendem Schnitt und Ton sowie natürlich der Leistung des Casts. Hopkins lässt den eiskalten, intelligenten Kannibalen absolut schaurig wirken und Foster macht es dem Publikum extrem leicht, mit ihr mitzufiebern. Mittlerweile merkt man dem Film sein Alter vielleicht schon etwas an, der extrem dichten Atmosphäre und nur schwer auszuhaltenden Spannung voll quälender Abgründe tut das aber keinen Abbruch.