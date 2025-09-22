Heute läuft ein genialer Western im TV: Er legt einen 41 Jahre alten Klassiker großartig neu auf

Die Coen-Brüder liefern im heutigen TV-Tipp die Neuinterpretation eines echten Western-Klassikers, die nichts von der Kraft des Originals einbüßt. 2011 wurde der Film für zehn Oscars nominiert.

Das Regie- und Autoren-Duo Joel und Ethan Coen ist eigentlich für eigene, originelle Stoffe bekannt, doch mit True Grit wagten sie sich 2010 an eine Neuverfilmung. Im Original Der Marshal von 1969 spielt niemand geringes als Westernlegende John Wayne die Hauptrolle. Große Fußstapfen, die Jeff Bridges als wortkarger Cowboy jedoch zu füllen wusste.

Ganz ohne Werbeunterbrechung könnt ihr True Grit am heutigen Sonntag, den 28. September um 20:15 Uhr auf Arte sehen. Die Wiederholung zeigt der Sender am 4. Oktober um 14:10 Uhr. Alternativ streamt der Western auch bei WOW * und Prime Video mit dem Paramount+-Channel *.

True Grit im TV: Erstklassiger Western der Coen-Brüder

Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Westen: Die 14-jährige Mattie Ross (Hailee Steinfeld) will den Mörder ihres Vaters zur Strecke bringen. Dafür engagiert sie den heruntergekommenen, aber kampferprobten U.S. Marshal Rooster Cogburn (Bridges).

Auf ihrer Suche nach dem flüchtigen Tom Chaney (Josh Brolin) stößt auch der Texas Ranger LaBoeuf (Matt Damon) hinzu. Gemeinsam folgt das ungleiche Trio der Spur durch eine raue, unberechenbare Wildnis – ein gefährlicher Ritt, bei dem Mut, Moral und Gerechtigkeit auf die Probe gestellt werden.

True Grit-Original mit Oscar-prämiertem John Wayne

Bereits 1969 wurde die gleichnamige Romanvorlage von Charles Portis für die Leinwand adaptiert. Damals spielte John Wayne den grummeligen Marshal Rooster Cogburn und erhielt dafür sogar einen Oscar. Bridges, der hier den zynischen, aber faszinierenden Antihelden mimt, war zwar ebenfalls nominiert, ging aber leer aus. Auch in neun weiteren Kategorien blieb es bei einer Nominierung.

Vor allem besticht True Grit, wie auch die anderen Werke der Coen-Brüder, durch ausgefeilte Dialoge. Durch deren Zeilen blitzt der trockene Humor, der die Ernsthaftigkeit des Westerns aber nie schmälert. Hinzu kommt die raue und weite Landschaft, die ebenso in den Bann zieht, wie die prägnanten Figuren. Allen voran Mattie Ross, die sich nicht nur als Frau, sondern als Minderjährige in einer männerdominierten Welt durchsetzen muss.

Mehr News zu Hailee Steinfeld:

Mit einer ausgesprochenen Härte mimt Hailee Steinfeld die Heldin, die sich nur in wenigen Szenen einen Hauch von Schwäche erlaubt. Stellenweise wirkt das zwar befremdlich und altklug, zeigt aber, wie schnell das Mädchen erwachsen werden muss, um sich ihren Respekt zu verdienen. Eine selten gezeigte Perspektive im Western-Genre, die True Grit umso interessanter macht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.