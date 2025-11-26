Heute läuft ein gewaltiger Fantasy-Flop im TV: Unglaublich, dass er wirklich fortgesetzt wird

Dieses düstere Fantasy-Abenteuer konnte die Kinokassen nicht klingeln lassen. Dennoch soll der Film zehn Jahre später eine Fortsetzung erhalten. Heute läuft die Hexenjagd im Fernsehen.

Das düstere Fantasy-Abenteuer The Last Witch Hunter war 2015 ein richtiges Herzensprojekt von Action-Star Vin Diesel. Der Mix aus moderner Urban Fantasy und uralten Hexenkriegen hatte durchaus Potenzial, doch an den Kinokassen blieb der große Erfolg aus. Dennoch soll es nun eine Fortsetzung geben.

Am heutigen Montag, den 1. Dezember 2025 zeigt Kabel Eins den Film um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Dienstag um 1:35 Uhr. Alternativ könnt ihr The Last Witch Hunter auch bei verschiedenen Anbietern streamen.

Fantasy-Abenteuer The Last Witch Hunter im TV: Vin Diesel als Hexenjäger

Bereits seit Jahrhunderten schützt Kaulder (Diesel) die Menschheit vor dunklen Mächten, doch plötzlich kehrt die Hexenkönigin, die er einst besiegte, zurück. Sie bedroht New York mit einem uralten Fluch und Kaulder muss erneut in den Kampf ziehen. Unterstützt von dem jungen Priester Dolan (Elijah Wood) und der Hexe Chloe (Rose Leslie) stellt er sich einer übernatürlichen Verschwörung – und seiner eigenen Vergangenheit.

Die Figur des Hexenjägers Kaulder stammt von Vin Diesel selbst. Genauer gesagt ist er sein eigener Spielcharakter im Pen-&-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons, das der Schauspieler leidenschaftlich gerne spielt, wie er im Interview mit Uproxx erzählte. Als sich Diesel mit Drehbuchautor Cory Goodman traf, der ebenfalls ein großer D&D-Fan ist, entwickelte er das Drehbuch basierend auf dieser Figur.



The Last Witch Hunter 2 - Trotz Flop kommt die Fortsetzung

An den Kinokassen konnte The Last Witch Hunter nicht die Erwartungen erfüllen, da große Produktionen mindestens das zwei- bis dreifache ihrer Kosten wieder einspielen müssen. Bei einem Budget von 80 Millionen US-Dollar konnte der Fantasyfilm gerade einmal 130 Millionen einspielen , daher sprach lange Zeit alles gegen eine Fortsetzung. Doch über die Jahre hat das Werk sein Publikum gefunden.

Bei Netflix entwickelte sich der Film zum Dauerbrenner, der sogar in den Streaming-Charts landete und noch einiges an Popularität dazugewinnen konnte, dass nun doch The Last Witch Hunter 2 in Arbeit ist.

Und noch eine Überraschung gibt es: Michael Caine soll laut Gerüchten für die Fortsetzung aus dem Ruhestand zurückkehren. Der 90-jährige Oscarpreisträger spielte bereits im Original Kaulders Berater Dolan.

Ein guter Grund also, sich The Last Witch Hunter (noch einmal) zu Gemüte zu führen. Auch wenn der Film erzählerisch nicht jeden Treffer landet, erwartet euch dennoch Fantasy-Unterhaltung mit großen Effekten, einem ungewöhnlichen Setting und einem Vin Diesel, der sichtlich Spaß an seiner Figur hat.