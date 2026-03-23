Heute läuft ein grandioser Thriller im TV: Er liefert 104 Minuten Hochspannung und landete vor Gericht

Der heutige TV-Tipp versteht es, mit seiner spannenden Story in den Bann zu ziehen. Auch wer den Thriller bereits kennt, wird immer wieder aufs Neue von der gruseligen Geschichte unterhalten werden.

Lange bevor Hollywood-Schauspieler Shia LaBeouf durch seine zahlreichen Eskapaden für Aufsehen sorgte, spielte er 2007 im gruseligen Thriller Disturbia die Hauptrolle. Der Film über einen ans Haus gefesselten Teenager besticht vor allem durch seine spannungsgeladenen Szenen, die man immer wieder sehen kann.

Der packende Thriller läuft am heutigen Dienstag, den 24. März 2026, auf Kabel Eins um 20:15 Uhr. Die Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf Mittwoch um 02:45 Uhr. Wer den Film verpasst hat, kann ihn bei Netflix und diesen weiteren Streaming-Anbietern sehen.

Thriller Disturbia im TV: Shia LaBeouf beschattet als Hobby-Spion seinen Nachbarn

Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters häufen sich bei Teenager Kale (LaBeouf) die Probleme, die ihm schließlich eine Fußfessel einbringen. Von jetzt an besteht sein Alltag aus Videospielen, Internet und Fernsehen. Um das triste Leben spannender zu gestalten, beobachtet Kale seine Nachbarn, darunter auch die frisch eingezogene Ashley (Sarah Roemer), die sich schon bald mit Kale anfreundet.

Gemeinsam nehmen sie auch den Nachbarn Mr. Turner (David Morse) unter die Lupe. Kale hegt den Verdacht, dass sich hinter dem unscheinbaren Lächeln des Mannes ein Serienkiller versteckt. Doch sind die Indizien echt oder nur ein Teil seiner überbordenden Fantasie?

Das Thriller-Highlight Disturbia wurde 2010 verklagt

Auch wenn in Disturbia erst im letzten Drittel des Films so richtig das Adrenalin durch die Adern gepumpt wird, gelingt es Regisseur D.J. Caruso einen von Anfang an unterhaltsamen Thriller zu inszenieren. Das gelungene Tempo lässt keine Langeweile aufkommen und belohnt das Publikum mit einem spannungsgeladenen Finale.

Dabei nutzt Caruso die Möglichkeiten eines begrenzten Raums voll aus, während LaBeouf eine überzeugende Performance liefert. Bei Moviepilot bewerten über 15.800 Nutzer*innen den Film mit sehenswerten 7,1 von 10 Punkten, womit Disturbia auf Platz 5 der besten Filme mit Shia LaBeouf landet.

Trotz guter Kritiken geriet Disturbia aufgrund einer Klage in die Schlagzeilen, da der Film Ähnlichkeiten zur Kurzgeschichte It Had to Be Murder von Cornell Woolrich aufwies. Die Geschichte hatte Alfred Hitchcock mit Das Fenster zum Hof bereits 1954 erfolgreich auf die große Leinwand gebracht.

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2010 landete der Fall dann vor Gericht, wo zugunsten von Disturbia die Klage abgewiesen wurde. Der Thriller verfüge über weitaus mehr Handlungsstränge als die angebliche Vorlage, so die Urteilsbegründung. Außerdem bringe die jugendliche Perspektive ganz neue Aspekte in den Film, die in der Kurzgeschichte nicht beschrieben würden.