Heute läuft ein großartiger Action-Thriller im TV: Er fesselt mit starken Bildern und Hochspannung komplett

ProSieben strahlt am Sonntagabend einen packenden Action-Thriller aus. Er vereint Hochspannung, düstere Action und grandiose Bilder von Anfang bis Ende.

Wer seine Action-Thriller am liebsten mit atemloser Spannung, heftiger Action und enormer Härte schaut, ist bei Sicario genau an der richtigen Adresse. Der Film von Blade Runner 2049- und Dune-Regisseur Denis Villeneuve verwandelt den Drogenkrieg an der Grenze zwischen den USA und Mexiko in einen ebenso mitreißenden wie erschütternden Höllentrip. Am Ende kann daraus niemand als Sieger:in hervorgehen.

Wenn ihr Sicario noch nie gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Film heute Abend im TV schauen. ProSieben strahlt das Thriller-Highlight am 1. Februar um 22:50 Uhr aus. Wenn euch das zu spät ist, könnt ihr Sicario mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

TV-Tipp: Darum geht es im Action-Thriller Sicario

In dem Film von Villeneuve wird die junge FBI-Agentin Kate Macer (Emily Blunt) für eine Task Force verpflichtet, in der sie mit ihrem Vorgesetzten Matt (Josh Brolin) und dem mysteriösen Killer Alejandro (Benicio del Toro) einen Drogenbaron verhaften soll. Dabei gerät Kate zunehmend zwischen die Fronten des US-Drogenkriegs an der Grenze zu Mexiko.



Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Sicario:

Sicario - Trailer 2 (Deutsch) HD

Sicario schleudert einen in die erbarmungslose Welt des Drogenkriegs

In seinem Film inszeniert Denis Villeneuve die Einsätze der Task Force in feindlichen Gebieten durch die herausragenden Bilder von Roger Deakins und den erschütternden Score von Jóhann Jóhannsson als Abstieg in die Hölle. Immer wieder erschüttert der hochspannende Sicario mit Bildern, die die Grausamkeit des Drogenkriegs zwischen den USA und Mexiko entfesseln, ohne auf stumpfe Gewaltorgien zu setzen.

Zur fesselnden Spannung tragen auch die spannenden Charaktere bei, allen voran Emily Blunt als Kate Mercer. Sie ist die Identifikationsfigur in Sicario, die sich im Tal der Wölfe verläuft, wie sie von Auftragskiller Alejandro in einer Szene erklärt bekommt. Neben fiebriger Spannung, die regelmäßig in gewaltigen Action-Sequenzen explodiert, ist der Film vor allem die Studie einer anfangs entschlossenen Persönlichkeit, die nach und nach am gnadenlosen Ausmaß ihres Berufes zerbricht.

Dabei entpuppt sich Sicario als düstere Abhandlung über moralische Grauzonen, aussichtslose Grausamkeiten, korrupte Schattenbereiche und persönliche Grenzerfahrungen. Alles inszeniert mit intensiver Wucht, die einen höchstens zwischendurch mal kurz Luft holen lässt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2021 bei Moviepilot veröffentlicht.