Heute läuft ein großartiger Fantasy-Blockbuster im TV: Man kann ihn einfach immer wieder schauen

Einer der unterhaltsamsten, witzigsten und besten Fantasy-Streifen kommt heute im TV. Es gibt noch ein gutes Sequel und zwei schlappe Reboots.

Die Rede ist natürlich von Hellboy. Eigentlich hätten sich wohl die allermeisten Fantasy-Fans einfach eine Fortsetzung zu Hellboy 2 auf demselben Niveau der ersten beiden Filme gewünscht. Doch stattdessen hat die kriselnde Reihe zwei enttäuschende Neustarts bekommen. Sei's drum, der erste Teil kommt heute im TV und geht immer.

Ihr könnt euch Guillermo del Toros ersten Hellboy-Film am heutigen Freitag, den 23. Januar ab 20:15 Uhr bei RTL Zwei zu Gemüte führen. Mit Werbung geht er bis um 22:35 Uhr, am Samstag folgt die Wiederholung um 22:25 Uhr. Ihr könnt Hellboy aber natürlich auch online streamen.

Heute im TV: Darum geht's in Guillermo del Toros genialem Fantasy-Spektakel Hellboy

Die Nazis tun sich zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin mit dem okkulten Russen Rasputin zusammen, um finstere Wesen zu beschwören. In einem fragwürdigen Ritual sollen üble Mächte herbeigerufen werden, um die Alliierten zu erledigen. Stattdessen kommt es ganz anders: Die Nazis werden bei ihrem Ritual gestört, aber ein höllisches Wesen schafft es trotzdem in unsere normale Welt. Dieser rote, gehörnte Dämon (Ron Perlman) wird von den Amerikanern aufgenommen und großgezogen.

Hellboy soll fortan im Auftrag einer geheimen Regierungsorganisation an der Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen arbeiten. Ihm stehen sein Ziehvater und zwei übernatürlich begabte Wesen zur Seite. Irgendwann meldet sich allerdings Rasputin zurück und ist auf Rache aus.

Das ist so cool am kultigen Fantasy-Klassiker Hellboy

Hier stimmt einfach alles. Regisseur Guillermo del Toro lässt seiner geradezu übersprudelnden Fantasie und Kreativität freien Lauf. Die Geschichte ist humorvoll, spannend, episch und hat Herz. Das alles sieht immer noch fantastisch aus und macht einfach extrem viel Spaß. Die Comic-Welt von Hellboy wirkt stets faszinierend und erfrischend unverbraucht.

Dazu kommt ein Ron Perlman in seiner absoluten Paraderolle, ein richtig sympathisches Zusammenspiel der verschiedenen Charaktere und natürlich eine fiese Bedrohung, bei der wirklich etwas auf dem Spiel steht. Das wird auch beim x-ten Mal Anschauen nicht langweilig und konnte bisher nur durch Hellboy 2 - Die goldene Armee getoppt werden. Über die beiden anderen Hellboy-Filme breiten wir den Mantel des Schweigens.