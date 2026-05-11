Heute läuft ein großer Sci-Fi-Geheimtipp im TV: Er regt bis zum verblüffenden Ende zum Nachdenken an

Heute empfehlen wir einen sehr speziellen Sci-Fi-Streifen im Free-TV, in dem ihr einem Matrix-Star bei der äußerst irritierenden Arbeit zusehen könnt.

Viele Filme erzählen eine klare, eindeutig nachvollziehbare Geschichte und manche hüllen sich absichtlich in Mysterien. The Signal gehört in die zweite Kategorie. Darin erleben wir die Handlung aus der Sicht des Protagonisten, wissen aber nicht mehr als er ... und das sorgt für ein extrem unbehagliches Gefühl der Irritation.

Ihr könnt euch den Sci-Fi-Geheimtipp mit Matrix-Star am heutigen Dienstag, den 12. Mai um 20:15 Uhr bei Tele 5 anschauen. Ansonsten steht der Film derzeit auch bei Amazon Prime im Streaming-Abo zur Verfügung.



Sci-Fi-Tipp im TV: Darum geht's in The Signal mit Laurence Fishburne

Drei junge Menschen namens Hailey (Olivia Cooke), Jonah (Beau Knapp) und Nic (Brenton Thwaites) reisen durch Nevada , als sie von ihrem mysteriösen Hacker-Kontrahenten Nomad an einen noch mysteriöseren Ort dirigiert werden. Bei einem verlassenen Haus angekommen, verlieren alle drei unter ungeklärten Umständen das Bewusstsein.

Als Nic zu sich kommt, befindet er sich in Gefangenschaft, und zwar in einer rätselhaften Einrichtung, die scheinbar von der Regierung geleitet wird. Allerdings geschehen hier mysteriöse Dinge: Alle Menschen, denen Nic begegnet, tragen Schutzanzüge, sie stellen ihm irritierende Fragen und außerdem bleibt unklar, was aus den beiden anderen geworden ist.

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Der Twist am Ende von The Signal zieht euch den Boden unter den Füßen weg

Neben den jungen Schauspieler:innen bekommen wir es in The Signal mit dem altehrwürdigen Laurence Fishburne zu tun, der unter anderem als Morpheus aus Matrix bekannt ist. Hier schlüpft er allerdings in eine Rolle, die sich deutlich davon unterscheidet.

Die Unklarheiten und Mysterien in The Signal sorgen dafür, dass wir gespannt dabei bleiben und dringend wissen wollen, was hier eigentlich los ist. Auf das wirklich überraschende und total abgefahrene Ende des Films seid ihr garantiert nicht vorbereitet.

Wir wollen es hier nicht spoilern, weil The Signal definitiv einer dieser Filme ist, den man am besten anschaut, wenn man so wenig wie nur irgendwie möglich darüber weiß. Fest steht jedenfalls: Wer auf Sci-Fi und Kopfzerbrechen steht, kommt hier ganz auf seine oder ihre Kosten.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2024 auf Moviepilot erschienen.