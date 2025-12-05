Heute läuft ein knallharter Kriegsfilm im TV: Er fesselt von Anfang bis Ende

Nach Braveheart und Pearl Harbor begibt sich Drehbuchautor Randall Wallace mit dem heutigen TV-Tipp in die nächste große Schlacht und zeigt eindrücklich die Schrecken des Vietnamkrieges.

Nach seinen erfolgreichen Drehbuchstoffen über andere epische Schlachten inszenierte Randall Wallace den Kriegsfilm Wir waren Helden erstmals selbst. Wie in Braveheart ist Mel Gibson wieder in der Hauptrolle zu sehen. Der Film schildert die erste große Bodenoffensive der US-Armee im Vietnamkrieg und überzeugt mit seinen großen Emotionen und der realistischen Härte. Trotz der fesselnden Inszenierung löste Wir waren Helden auch Kontroversen aus.

Kabel eins zeigt am heutigen Montag, den 15. Dezember 2025 den Kriegsfilm um 22:35 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Dienstag um 03:00 Uhr, alternativ könnt ihr Wir waren Helden auch bei verschiedenen Anbietern streamen.

Wir waren Helden im TV: Die Schrecken des Vietnamkriegs

Im Zentrum steht Lieutenant Colonel Hal Moore (Gibson), der mit seiner jungen, unerfahrenen Einheit in das Ia-Drang-Tal verlegt wird. Das Gebiet entpuppt sich schnell als tödliche Falle und der strategische Einsatz verwandelt sich in eine erbarmungslose Schlacht gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner. Parallel dazu zeigt der Film das Schicksal der Familien zu Hause, allen voran Moores Frau (Madeleine Stowe), die auf die Rückkehr ihres Mannes hofft.

Wir waren Helden beeindruckt vor allem durch seine kompromisslose Darstellung der Schlacht. Der Film scheut nicht vor intensiven Bildern zurück, leider auch nicht vor Klischees, wie ein Blick auf die Bewertungsseite Rotten Tomatoes zeigt. Dort heißt es im allgemeinen Konsens der Kritiker:innen:

Die Kriegsklischees sind etwas dick aufgetragen, aber der Film schafft es, den Soldaten beider Seiten im Vietnamkrieg ein menschliches Gesicht zu geben.

Gerade der erste Akt wimmle von Klischees und einem holprigen Drehbuch, anschließend würde der Film aber eine kraftvolle und bewegende Geschichte erzählen, die gerade bei den Fans gut ankommt. Diese vergeben 84 Prozent, während die Kritker:innen sich eher im Mittelfeld bei 63 Prozent aufhalten. Unsere Community sieht das ähnlich und vergibt mit 4.500 Stimmen im Durchschnitt gute 6,6 von 10 Punkten.

Wir waren Helden löste Kontroverse aus

Auch wenn Wallace' Werk eine intensive Schlacht zeigt und die Schicksale der Menschen in den Vordergrund stellt, hagelte es gerade außerhalb von Amerika Kritik. In der Darstellung fehle es an Reflexion über die amerikanische Operation in Vietnam. Bemängelt wird außerdem die Verklärung der Soldaten, die einen Heldentod sterben. Nachdem in früheren Jahrzehnten vor allem Antikriegsfilme im Kino gezeigt wurden, gehöre Wir waren Helden zu jenen Post-9/11-Kriegsfilmen, die den Einsatz der US-Soldaten glorifizieren.

Dabei beruht Wallace' Drehbuch auf dem Buch We Were Soldiers Once…And Young von Generalleutnant a. D. Harold G. Moore und des früheren UPI-Reporters Joseph L. Galloway, die hier ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet haben. So wies Wallace die Kritik einer patriotischen Darstellung zurück, da er nahe an den Zeitzeugenberichten gearbeitet habe. In jedem Fall ist Wir waren Helden ein spannender Kriegsfilm, der fesselt und ein dunkles Kapitel amerikanischer Geschichte zeigt.