Heute läuft ein komplett unterschätzter Marvel-Film im TV: Leider müssen wir nach 14 Jahren noch immer auf die Fortsetzung warten

Heute Abend könnt ihr einen unterschätzten Action-Blockbuster im TV schauen, der zu den ungewöhnlichsten Marvel-Filmen gehört. Die Hauptrolle spielt Schauspielgott Nicolas Cage!

Noch Anfang der 2010er wollten verschiedene Studios aus ihren Marvel-Lizenzen Profit schlagen, bevor diese nach und nach zu Disney gewandert sind. Die Ergebnisse waren durchwachsen, sorgten aber immerhin für Abwechslung. Einer der aufregendsten Filme dieser Ära wartet mit Nicolas Cage und Idris Elba auf und ist heute so gut wie vergessen. Von einer Fortsetzung ganz zu schweigen.

Heute habt ihr Gelegenheit, gemeinsam mit uns darüber zu trauern, dass Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance nach 14 Jahren noch immer kein Sequel erhalten hat. Der Action-Blockbuster aus dem Jahr 2011 kommt nämlich am heutigen Dienstag, dem 28. Oktober ab 20:15 Uhr bei Nitro im TV. Wer den TV-Tipp für heute Abend nachholen will, findet hier die Streaming-Optionen für Ghost Rider 2.

Im zweiten Marvel-Einsatz von Nicolas Cage will der Teufel auf die Erde zurückkehren

Johnny Blaze (Nick Cage), der einst mit dem Dämon Mephistopheles a.k.a. Roarke einen Pakt einging, um seinen sterbenskranken Vater zu retten, hält sich in Osteuropa vor Roarke (Ciarán Hinds, der Peter Fonda ersetzt) verborgen. Allerdings plant der teuflische Schurke, durch einen Jungen namens Danny (Fergus Riordan) in neuer Form auf die Erde zurückzukehren.

Deshalb wird Johnny von einer mysteriösen Sekte (unter anderem House of Dynamite-Star Idris Elba) darum gebeten, erneut die Gestalt des Ghost Rider anzunehmen, um dies zu verhindern. Johnny muss seinen inneren Dämon notgedrungen wieder wecken. Ihm zur Seite steht Dannys Mutter Nadya (Violante Placido), die ums Leben ihres Sohnes kämpft.

Der TV-Tipp unterscheidet sich komplett vom Marvel-Einerlei

Spirit of Vengeance ist der zweite Einsatz von Ghost Rider-Superfan Nicolas Cage und bereitet für dessen wahnwitzigen Schauspielenthusiasmus eine angemessenere Bühne als es dem ersten Teil möglich war. Die zwei wichtigsten Voraussetzungen dafür finden sich auf dem Regiestuhl (bzw. den Regiestühlen). Denn bei Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance saß das Anarcho-Regieduo Neveldine/Taylor am Steuer, das schon Crank, Crank 2 und Gamer verzapft hat.

Obwohl die Story von Spirit of Vengeance ziemlich konventionell ist, gibt es im Prinzip keinen anderen Marvel-Film, der so aussieht und sich so anfühlt wie der zweite Ghost Rider-Einsatz von Cage. Das beginnt bei einer rasenden Action-Inszenierung, die eher dem gebratenen Hirn eines Adrenalin-Junkies entsprungen zu sein scheint als dem Marvel-Fließband.

Der Raserei von Johnny Blaze wird hier gleich doppelt Genüge getan. Zum einen durch die hautnahe Motorrad-Action, bei der das Publikum den rumänischen Asphalt fast kosten kann. Und zum anderen durch die Spielfreude von Nicolas Cage, dessen Verwandlung in den Ghost Rider jedes Mal eine echte Tour-de-Force ist. Der Oscar-Preisträger braucht das wenig überzeugende CGI-Feuer eigentlich nicht, um die dämonischen Kräfte in seinem Inneren auf die Leinwand zu bannen.

Lasst euch also nicht von den schlechten Durchschnittsbewertungen abbringen. Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance ist sowas wie der verrückte Mid-Budget-Onkel von MCU und Konsorten, der völlig ohne Ehrfurcht vor der Comic-Vorlage auskommt und gerade deswegen begeistert. Wer schon immer mal sehen wollte, wie ein Marvel-Held Feuer pinkelt, kommt hier endlich auf die Kosten.