Heute läuft ein Marathon im TV, den Filmfans nicht verpassen dürfen: Deutsches Kino ist selten so gut

Poetisch, leise, emotional – gleich zwei preisgekrönte Werke könnt ihr heute im Fernsehen von einem der wichtigsten deutschen Regisseure sehen. Sie zeigen, wie stark deutsches Kino sein kann.

Zwei der interessantesten deutschen Filme der vergangenen Jahre laufen heute direkt hintereinander im Fernsehen. Undine und Roter Himmel stammen beide von Regisseur Christian Petzold und sind der erste und zweite Teil seiner lose zusammenhängenden Trilogie. In beiden Filmen sehen wir Paula Beer in der Hauptrolle, die mit ihrem natürlichen Spiel zu überzeugen weiß.

Ohne Werbeunterbrechung könnt ihr euch am heutigen Donnerstag, dem 4. Dezember auf 3sat von den Filmen fesseln lassen. Los geht es mit Undine um 20:15 Uhr, direkt im Anschluss läuft Roter Himmel um 21:40 Uhr. Eine Wiederholung gibt es zwar nicht, doch ihr findet sowohl Undine als auch Roter Himmel bei verschiedenen Streaming-Anbietern.

Undine im TV: Moderner Mythos über die Kraft der Liebe

Undine ist in der Mythologie ein Wassergeist, den Petzold in seinem Film in die Gegenwart überträgt. Hier ist Undine (Beer) eine Historikerin aus Berlin, die ein scheinbar normales Leben führt. Doch wie in der Legende muss sie ihren Mann umbringen, wenn sie verlassen wird. Genau das passiert. Doch statt Rache und einer Rückkehr in die Unterwasserwelt verliebt sich Undine Hals über Kopf in den Taucher Christoph (Franz Rogowski). Zwischen der Hauptstadt und den gemeinsamen Tauchgängen auf dem Land entsteht eine zarte Liebe, doch ein Unglück naht.

Der Film lebt von seiner leisen Atmosphäre und der starken schauspielerischen Leistung von Rogowski und Beer. Letztere spielt ihre Figur ebenso stark wie verletzlich und gewann dafür bei der Berlinale 2020 den Silbernen Bären. Petzold gelingt die Gradwanderung zwischen der Legende und einer modernen Liebesgeschichte, mit viel Intimität und einem Hauch Fantasy.

Roter Himmel im TV: Nach Wasser kommt Feuer

Nach dem Element Wasser widmet sich Petzold in seinem zweiten Film dem Feuer. Roter Himmel erzählt von dem jungen Autor Leon (Thomas Schubert), der mit seinem Freund (Langston Uibel) ruhige Tage an der Ostsee verbringen will. Doch notgedrungen müssen sie sich das Ferienhaus mit Nadja (Beer) teilen, die das Duo aufmischt. Statt Inspiration zu finden, muss sich Leon mit seiner Unsicherheit, Eifersucht und dem Gefühl, nicht mit der Welt mithalten zu können, auseinandersetzen.

Leon ist alles andere als sympathisch und doch ist sein hadern mit sich selbst und seinem kreativen Schaffen so nachvollziehbar, dass er das Publikum nicht verliert. Eine Gradwanderung, die Schubert bestens gelingt. Im Film schwelen die emotionalen Konflikte im Hintergrund, genauso wie das Feuer, das sich trotz der Sommeridylle weiter ausbreitet. Bei der Berlinale 2023 wurde Roter Himmel ebenfalls mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet.