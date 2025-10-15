Heute läuft ein meisterhafter Fantasy-Film im TV: Er begeistert auch nach 100-mal Schauen mit seinen Ideen

In den 80ern ist ein Mix aus Fantasy, Horror und Komödie erschienen, der heute als Kult-Weihnachtsfilm legendär ist. Noch genialer ist für Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott die heute bei Tele 5 laufende Fortsetzung.

Der schrille Fantasy-Horror-Comedy-Mix Gremlins - Kleine Monster von Regisseur Joe Dante taucht zu Recht auf unzähligen Weihnachtsfilm-Bestenlisten auf. Weniger festlich, aber dafür noch viel kreativ-verspielter geht es in der Fortsetzung Gremlins II - Die Rückkehr der kleinen Monster zu, die sechs Jahre nach dem Original erschienen ist.

Tele 5 strahlt das brillante Fantasy-Spektakel aus dem Jahr 1990 am heutigen Sonntag, den 19. Oktober 2025 um 22:25 Uhr aus. Alternativ könnt ihr das Gremlins-Sequel bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.

Überragende Fantasy-Fortsetzung im TV: Darum geht es in Gremlins II

Im Sequel ist Billy (Zach Galligan) mit seiner Verlobten Katie (Phoebe Cates) nach New York gezogen, wo beide in dem Wolkenkratzer von Clamp Enterprises Jobs gefunden haben. Eines Tages hört Billy das Pfeifen seines alten Freundes Gizmo aus dem Forschungslabor von Dr. Catheter (Christopher Lee). Es kommt, wie es kommen muss und der Mogwai kommt einmal mehr mit einer Flüssigkeit in Berührung, was eine neue, noch teuflischere Runde des Gremlin-Chaos auslöst.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Gremlins II schauen:

Gremlins 2 - Trailer (Deutsch)

Gremlins II feuert im Minutentakt mit genialen Ideen um sich

Der Vorgänger hat die gemütlichere, besinnliche Weihnachtsatmosphäre, aber Gremlins II ist die seltene Fortsetzung, an der sonst alles noch besser ist als Teil 1. Es wirkt so, als hätte Dante hier wirklich einen kompletten kreativen Freifahrtschein bekommen, um jede noch so abgedrehte Idee oder skurrilen Einfall in seinen knalligen Fantasy-Exzess zu packen.

Lange vor dem Dauerironie-Trend moderner Blockbuster wie der Deadpool-Reihe ist Gremlins II schon ein cleveres Meta-Sequel, das sich über das eigene Vermächtnis lustig macht und das Monster-Chaos mit neuen, teils bizarrsten Mutationen auf die Spitze treibt. Die Gremlin-Spinne aus Teil 2 ist jedenfalls eine Albtraum-Kreation, die sich kaum wieder vergessen lässt, wenn man sie einmal gesehen hat.

Ansonsten spielt Dantes Sequel mit witzigen Ideen immer wieder auf das eigene Original an, wenn die strengen Regeln im Umgang mit den kleinen Monstern hinterfragt werden oder die legendäre Katie-Szene aus dem Vorgänger mit einer ähnlichen Szene ins Lächerliche gezogen wird.

Trotzdem ist Gremlins II kein reines Parodie- oder Meta-Spektakel, obwohl die Kreaturen den Film zwischendurch sogar selbst unterbrechen und mal eben Steven Spielberg in einem Mini-Cameo-Auftritt zu sehen ist. Dantes Fortsetzung funktioniert aber auch als gnadenlos charmante Monster-Effekt-Parade mit unglaublichem Tempo und so viel Liebe zum Detail, dass der Fantasy-Spaß auch nach unzähligen Sichtungen noch begeistert. Viel besser können Fortsetzungen aus dem Genre gar nicht sein.