Heute läuft ein meisterhafter Gefängnisfilm im TV: Er lässt einen 155 Minuten lang nicht los

Kompromisslos erzählt der heutige TV-Tipp von einer intensiven Charakterstudie im Gangstermilieu. Kein Wunder, dass der Film bei den Filmfestspielen in Cannes den Großen Preis der Jury gewann.

Das französische Drama Ein Prophet gehört wohl zu den intensivsten Gefängnisfilmen der letzten Jahre. Darin inszenierte Regisseur Jacques Audiard den Aufstieg eines jungen Mannes hinter Gittern. Das langsame Erzähltempo macht diese Welt nahbar und fesselt durch seine authentischen Figuren. Rund um die Veröffentlichung 2009 gewann der Film zahlreiche wichtige europäische Filmpreise. Heute läuft Ein Prophet im TV.

Ohne Werbung könnt ihr die 155 Minuten Laufzeit bei ZDFneo genießen. Dort kommt der Film heute Abend um 23:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch alternativ steht auch das Drama bei diesen Streaming-Anbietern zur Verfügung.

Ein Prophet im TV: Ein spannender Aufstieg hinter Gittern

Als der 19-jährige Kleinkriminelle Malik El Djebena (Tahar Rahim) zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wird, ist er im Gefängnis völlig auf sich gestellt. Ohne Verbündete ist er den Mithäftlingen hilflos ausgeliefert. Um in dieser Welt zu bestehen, muss er sich dem korsischen Mafia-Boss César (Niels Arestrup) anschließen.

Der hat im Gefängnis ein stabiles Netzwerk aus Macht, Einschüchterung und Loyalität aufgebaut. Um zu überleben, muss Malik auch seine Treue beweisen und wird zu brutalen Taten gezwungen, die ihn für immer verändern. Doch der stille Mann lernt schnell, beobachtet genau und beginnt nach und nach, seine eigene Position innerhalb der Gefängnishierarchie aufzubauen.

Tahar Rahim fesselt von Anfang bis Ende in Ein Prophet

Jacques Audiard verzichtet auf romantisierte Gangsterbilder und zeigt das Gefängnis als klaustrophobische Welt voller Gewalt, Intrigen und Machtspiele. Dabei bleibt er nah an den Figuren und setzt auf eine ruhige Spannung, die eine Welt ohne Gnade und ohne Vertrauen zeigt. Durch die 155 Minuten trägt vor allem Hauptdarsteller Tahar Rahim.



Der französische Schauspieler versteht es, seine Figuren so nahbar darzustellen, dass sie das Publikum direkt in den Bann ziehen. Das sieht man auch im packenden Biopic Der Mauretanier. Und selbst als eiskalter Serienkiller, wie in der Netflix-Serie Die Schlange, überzeugt er auf erschreckende Weise.

Auch interessant:

Ebenso authentisch porträtiert Rahim seine Figur in Ein Prophet. Die Zuschauenden erleben die Entwicklung vom schüchternen jungen Mann, der schon bald durch seine Umwelt gebrochen wird. Doch statt in der Opferrolle zu verharren, kämpft er sich im Stillen hoch und gewinnt immer mehr Einfluss. Trotz aller Brutalität, die Maliks Charakter verändert, lässt Rahim weiterhin die stille Verletzlichkeit durchscheinen.