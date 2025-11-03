Heute läuft ein meisterhafter Thriller im TV: Er hat die wohl unfassbarste Leonardo DiCaprio-Szene überhaupt

Am Dienstagabend läuft bei Tele5 einer der besten Thriller mit Leonardo DiCaprio. Das spannende Katz- und Mausspiel läuft auf einen unfassbaren Paukenschlag hinaus.

In der brillanten Filmografie von Martin Scorsese reiht sich ein Meisterwerk an das andere. Zu den Höhepunkten im Schaffen des Regisseurs zählt auch das Thriller-Remake Departed - Unter Feinden.

Scorsese verlagerte die chinesische Vorlage Infernal Affairs - Die achte Hölle ins raue Boston und inszenierte mit Top-Stars wie Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson ein fesselndes Katz- und Mausspiel mit unvergesslich schockierendem Finale. Tele5 strahlt Departed am Dienstag, den 4. November 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr das Scorsese-Meisterwerk zurzeit bei MagentaTV im Abo streamen.

Departed ist perfekte Thriller-Unterhaltung mit beeindruckend radikaler Auflösung

Auf der einen Seite der Story von Scorseses Film steht der aus kriminellem Umfeld stammende Billy (DiCaprio), der als Undercover-Cop bei dem Gangsterboss Costello (Nicholson) eingeschleust wird. Auf der anderen Seite wird die Polizei von Sullivan (Damon) als junger Anwärter infiltriert, der von Costello geschickt wurde.



Schaut hier noch einen deutschen Departed-Trailer:

Departed - Unter Feinden - Trailer (Deutsch)

Aus dieser doppelten Undercover-Situation spannt der Regisseur ein Netz aus tieferen Charaktermomenten, elektrisierenden Spannungssequenzen, heftiger Sprache und noch heftigeren Gewalteinlagen. Die gut zweieinhalb Stunden Laufzeit vergehen wie im Flug in diesem exzellent besetzten und inszenierten Katz- und Mausspiel, bei dem Scorsese die Situation immer dramatischer verdichtet.

Achtung, im nächsten Absatz folgt ein großer Spoiler zu Departed!

Den unvergesslichen Höhepunkt von Departed markiert gegen Ende dann der Moment, in dem DiCaprios Undercover-Cop von einer Sekunde auf den nächsten mit einem Kopfschuss getötet wird. Die Szene kommt derart überraschend und plötzlich, dass sie sich umso unwirklicher anfühlt.

Die Entscheidung, einen der strahlendsten Hollywood-Jungstars so radikal zu opfern, ist einer der genialsten und schockierendsten Schachzüge von Scorsese in diesem gnadenlosen Meisterwerk.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Januar 2023 auf Moviepilot erschienen.