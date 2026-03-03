Heute läuft ein packender Sci-Fi-Blockbuster im TV: Er verbindet Überlebenskampf mit Rätselspannung

Der heutige TV-Tipp ist der Start einer Sci-Fi-Reihe, die fast eine Milliarde US-Dollar einspielte. In dem packenden Film müssen Jugendliche ohne Erinnerung ums Überleben kämpfen.

Nachdem Die Tribute von Panem 2012 bereits erfolgreich Kinder in ein tödliches Spiel geschickt hatte, folgte zwei Jahre später mit Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth die nächste dystopische Jugendbuch-Verfilmung. Wes Ball inszenierte die Adaption von James Dashner, in der Jugendliche in einem geheimnisvollen Labyrinth ums Überleben kämpfen. Heute läuft der Auftakt der Reihe ein, die insgesamt knapp 925 Millionen US-Dollar einspielte.

RTL2 zeigt am heutigen Freitag, dem 06. März, um 20:15 Uhr den Sci-Fi-Blockbuster. Die Wiederholung läuft am Montag um 01:25 Uhr. Alternativ streamt Maze Runner bei Disney+ und weiteren Anbietern.

Maze Runner im TV: Sci-Fi-Überlebenskampf im Labyrinth

Ohne Erinnerung erwacht Thomas (Dylan O’Brien) in einer Beton-Konstruktion, wo er auf eine Gruppe von Jungen trifft. Seit drei Jahren werden täglich zwei Läufer in ein riesiges Labyrinth entsandt, um einen Ausweg zu finden – bislang ohne Erfolg. Besonders gefährlich wird es nachts, denn dann schließt sich das Labyrinth und wird von Monstern überrannt.

Als mit Teresa (Kaya Scodelario) das erste Mädchen ankommt, werden kurz darauf die wöchentlichen Versorgungslieferungen aus der Außenwelt eingestellt. Auch die Tore zum Labyrinth schließen sich nicht mehr über Nacht, womit die Jugendlichen den Gefahren schutzlos ausgeliefert sind.



Sci-Fi-Film Maze Runner setzt auf Rätsel-Spannung

In Maze Runner beginnt das dystopische Abenteuer mit einem rätselhaften Szenario und entwickelt sich schnell zu einem nervenaufreibenden Überlebenskampf. Über 5.000 Nutzer:innen der Moviepilot-Community haben den Film mit 6,6 von 10 Punkten bewertet. Womit sie mit den internationalen Bewertungen von Rotten Tomatoes übereinstimmen.

Dort heißt es im allgemeinen Konsens:

Mit starken schauspielerischen Leistungen, einer soliden Ausgangsidee und einem erfrischend düsteren Ansatz für sein dystopisches Setting hebt sich Maze Runner aus der überfüllten Reihe der Jugend-Sci-Fi-Abenteuer hervor.

Anders als viele ähnliche Genre-Filme setzt Maze Runner weniger auf überbordende Effekte als vielmehr auf das Mysterium selbst. Die große Frage, wer hinter dem Labyrinth steckt, treibt die Handlung konsequent voran und endet in einem Finale, das den Weg für die folgenden Kapitel ebnet.



Mit Maze Runner 2 - Die Auserwählten in der Brandwüste und Maze Runner 3 - Die Auserwählten in der Todeszone wurden noch zwei weitere Bände verfilmt. Jahrelang wurde auch über einen vierten Teil spekuliert, da die Romanreihe mit Killer Order und Phase Null noch zwei Prequels erzählt. 2024 gab es Berichte über ein geplantes Soft-Reboot der Hauptreihe, bei dem Regisseur Ball als Produzent dabei sein sollte. Seitdem gab es keine weiteren Updates mehr.

Ob ein Reboot ebenso erfolgreich sein wird wie die fast eine milliardenschwere Originalreihe, bleibt abzuwarten. Dank der Prequel-Romane kann das Franchise aber weiter ausgebaut werden, wie auch die Tribute von Panem-Reihe, die dieses Jahr im Kino weitergeht.