Heute läuft ein richtig abwechslungsreicher Action-Marathon im TV: 3,5 Stunden Exzess mit Hexenjagd und Jason Statham

Bei Vox laufen am Donnerstag zwei Action-Filme, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Für Genre-Fans ist trotzdem viel Unterhaltung geboten.

Action-Fans, die auf Abwechslung stehen, sollten am Donnerstag den Fernseher einschalten. Dann strahlt Vox mit Hänsel & Gretel: Hexenjäger und der Jason Statham-Fortsetzung Transporter - The Mission zwei Filme des Genres aus, die unterschiedlicher nicht sein könnten und viel Unterhaltung garantieren.

Los geht's um 20:15 Uhr mit der exzessiven Hexenjagd von Regisseur Tommy Wirkola, danach muss Statham um 21:55 Uhr eine neue gefährliche Mission antreten. Alternativ könnt ihr Hänsel & Gretel: Hexenjäger sowie Transporter - The Mission bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.

Hawkeye-Star macht Hexen platt: Darum geht es in Hänsel & Gretel: Hexenjäger

Mit dem klassischen Märchen der Gebrüder Grimm hat der Film des Dead Snow-Regisseurs nicht mehr viel gemeinsam. In seiner Version sind Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) traumatisierte Erwachsene, die ihr finsteres Kindheitserlebnis zum brutalen Beruf gemacht haben. Mit Schrotflinte, Armbrust oder Kettensäge machen sie Jagd auf die Wesen, von denen sie damals in das Knusperhäuschen gelockt wurden.

Die Story ist aber sowieso Nebensache. Hänsel & Gretel: Hexenjäger entfesselt lieber abgefahrene Action-Sequenzen, die Wirkola mit großer Freude am derben Fun-Splatter zelebriert.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Hänsel & Gretel: Hexenjäger:

Jason Statham-Action in Bestform: Darum geht es in Transporter - The Mission

Nach dem eher weniger märchenhaften Mix aus Fantasy und Horror könnt ihr die Fortsetzung zu Jason Stathams wichtigstem Action-Film schauen. In Transporter - The Mission verkörpert der Star erneut den Transportwagenfahrer Frank Martin, der von Kunden für ganz spezielle Aufträge angeheuert wird. Diesmal soll er den Chauffeur der Familie Billings vertreten.

Dann wird jedoch der Sohn der Familie entführt und Frank wird von den Ermittlern gejagt. Um seine Unschuld zu beweisen, will er den Jungen aus den Fängen des verantwortlichen Drogenkartells befreien. Was dann folgt, ist für Statham-Fans knallhart-kurzweiliges Action-Vergnügen.