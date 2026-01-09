Heute läuft ein richtig packender Kriegsfilm im TV: Er geht von Anfang bis Ende unter die Haut

Heute läuft ein intensives Drama von Clint Eastwood im TV. Er porträtiert einen Kriegshelden, der von seinen Erlebnissen gezeichnet ist. Und schafft einen Film ohne Pathos, der unter die Haut geht.

Regielegende Clint Eastwood erzählt mit American Sniper einen berührenden Kriegsfilm, der sich nicht nur dem Grauen des Kriegseinsatzes widmet, sondern auch einen Blick auf die Zeit danach wirft. Die Geschichte über einen traumatisierten Scharfschützen beruht auf wahren Begebenheiten und stellt den erfolgreichsten Film Eastwoods dar.

American Sniper wird heute und an zwei weiteren Tagen im Fernsehen ausgestrahlt:

Auf Vox am 15. Januar 2026, um 22:55 Uhr

Auf Vox am 17. Januar 2026, um 22:40 Uhr

Auf Nitro am 23. Januar 2026, um 22:50 Uhr

Natürlich gibt es den Kriegsfilm auch bei verschiedenen Streaminganbietern.

Kriegsfilm American Sniper im TV: Die Traumata eines Soldaten

US-Navy-SEAL-Scharfschütze Chris Kyle (Bradley Cooper) wird im Irakkrieg zu einer Legende. Mit seiner außergewöhnlichen Treffsicherheit rettet er zahlreichen Kameraden das Leben und wird auf dem Schlachtfeld gefürchtet. Doch jeder Einsatz fordert seinen Preis.

Als er nach vier Kriegseinsätzen endlich nach Hause kommt, offenbart sich die Distanz zu seiner Familie immer mehr. Die Erlebnisse des Krieges lassen den vermeintlichen Helden nicht los, in seinem Kopf leben sie jeden Tag weiter.

American Sniper ist Eastwoods erfolgreichster Film

Chris Kyle wird als Held gefeiert. Aber American Sniper macht sehr deutlich, wie wenig diese Verehrung wert ist, wenn die psychischen Probleme ein normales Leben fast unmöglich machen. Clint Eastwood verzichtet auf Pathos und einfache Antworten. Coopers Performance fesselt – sie zeigt einen eiskalten Kriegshelden und gleichzeitig einen zutiefst gebrochenen Mann.

Das eindringliche Drama ist Eastwoods erfolgreichster Film. Er spielte weltweit ingesamt 547 Millionen US-Dollar ein, wie The Numbers zeigt. Sein zweitgrößter Hit Gran Torino erreichte mit 274 Millionen "nur" knapp die Hälfte. American Sniper überzeugte nicht nur an den Kinokassen, sondern auch bei den Kritiken – jedenfalls bis auf eine Szene, die geradezu bizarr anmutet.

