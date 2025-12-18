Heute läuft ein Sci-Fi-Marathon im TV – mit 2 Meisterwerken, wie es sie selten gibt

Wie eine gelungene Sci-Fi-Fortsetzung aussieht, seht ihr heute Abend im TV. Das Original und der 2. Teil werden im Doppelpack ausgestrahlt und zeigen ein Horror- und Action-Spektakel im All.

Aus dem Alien-Universum gibt es bereits sieben Hauptfilme, zwei Crossover-Filme und seit diesem Jahr mit Alien: Earth auch eine Serie. Die Anfänge des erfolgreichen Sci-Fi-Franchises seht ihr heute Abend im Fernsehen mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und der Fortsetzung Aliens - Die Rückkehr. Diese ist ganz anders inszeniert, aber genauso spannend.

RTL Zwei zeigt den Marathon am heutigen Montag, den 29. Dezember 2025 um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss läuft Aliens um 22:35 Uhr. Die Wiederholungen laufen in gleicher Reihenfolge in der Nacht auf den 31. Dezember: Teil 1 um 00:45 Uhr und Teil 2 um 02:45 Uhr. Alternativ findet ihr beide Filme bei Disney+ und weiteren Anbietern im Stream.

Alien im TV: Sci-Fi-Klassiker bietet Horror im Weltraum

Den Auftakt macht Alien, inszeniert von Ridley Scott. Der Film erzählt von der Crew des Raumschiffs Nostromo, die auf einem fremden Planeten ein Notsignal empfängt und damit eine tödliche Lebensform an Bord holt. Was folgt, ist kein klassisches Science-Fiction-Abenteuer, sondern ein beklemmender Horrorfilm, der auf Atmosphäre, Langsamkeit und die Angst vor dem Unbekannten setzt.

Die klaustrophobischen Gänge, das düstere Produktionsdesign und die schrittweise Eskalation machen Alien bis heute zu einem Klassiker des Sci-Fi-Horrors, der auch 46 Jahre nach seinem Erscheinen noch immer fesselt. In der Rolle der Ellen Ripley etabliert Sigourney Weaver eine der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte. Ruhig, entschlossen und frei von Klischees verkörperte sie die erste moderne Action-Heldin der Kinogeschichte.

Aliens im TV: Fortsetzung bietet völlig anderes Szenario

Auch wenn Aliens - Die Rückkehr eine direkte Fortsetzung ist, ist das Szenario ein völlig anderes. Regisseur James Cameron verwandelt den Horror des Originals in einen intensiven Actionfilm. Weaver kehrt darin als Ripley zurück, diesmal begleitet von einer schwer bewaffneten Eliteeinheit, um eine Kolonie zu retten, die sich auf dem Planeten der Aliens angesiedelt hat.

Auch wenn der 2. Teil deutlich lauter, schneller und größer ist, gelingt es Cameron, die emotionale Tiefe beizubehalten. Der Regisseur kombiniert Kriegsfilm-Elemente mit Science-Fiction und zeigt eine neue, mütterliche Facette von Ripley. Die könnte in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, denn Weaver ist durchaus an einer Rückkehr zur Reihe interessiert und konkrete Ideen gibt es auch schon.

Grund genug also, sich die beiden Filme (wieder) zu Gemüte zu führen. Alien gilt als Wegbereiter des Genres und Aliens als eine selten gut gelungene Fortsetzung. Bei unserer Community kommt der Film sogar minimal besser an. Sie vergibt starke 7,6 von 10 Punkten, Alien liegt mit 7,5 Punkten nur knapp dahinter.