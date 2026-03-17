Heute läuft ein spektakulärer Abenteuerfilm mit bahnbrechenden Effekten im TV: Nach diesem Teil ging die Reihe den Bach runter

Die Fluch der Karibik-Reihe belebte ein totgeglaubtes Genre neu und lieferte visuell herausragende Effekte. Heute läuft der letzte wirklich gute Teil der 4,5 Milliarden schweren Reihe im Fernsehen.

In Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt kommt der beliebte Cast aus den ersten beiden Teilen zusammen und stürzt sich in ein neues Abenteuer. Visuell bietet der dritte Teil mit spektakulären Seeschlachten, mystischen Fabelwesen und einem gigantischen Strudel wahnsinnig gute Effekte. Der zweitteuerste Teil der Piratenreihe läuft heute im TV.

Am heutigen Sonntag, den 22. März 2026, strahlt Sat.1 den Blockbuster um 20:15 Uhr aus. Die Wiederholung läuft eine Woche später, am 29. März um 16:40 Uhr. Alternativ könnt ihr Fluch der Karibik 3 bei Disney+ und diesen Anbietern streamen.

Darum geht es in dem Abenteuerfilm Fluch der Karibik 3

Auch im dritten Abenteuer müssen Will Turner (Orlando Bloom) und Elizabeth Swann (Keira Knightley) dem chaotischen Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) aus der Patsche helfen. Dafür verbünden sie sich mit dem totgeglaubten Captain Barbossa (Geoffrey Rush) und schlagen sich bis ins exotische Singapur durch, wo sie dem gerissenen chinesischen Piraten Sao Feng (Chow Yun-Fat) gegenübertreten.

Währenddessen treibt auch Davy Jones (Bill Nighy) weiter sein Unwesen, nun aber unter der Kontrolle der East India Trading Company. In einer gewaltigen Schlacht steht nicht nur das Leben aller Beteiligten auf dem Spiel, sondern die Zukunft ihrer freiheitsliebenden Art.

Der Untergang einer legendären Abenteuerreihe

Fluch der Karibik war von Anfang an ein hohes Risiko, das schon während der Produktion fast gescheitert wäre. Zum einen hatte sich seit fünfzehn Jahren kein großes Studio an das Genre herangetraut, zum anderen sorgte Johnny Depps eigenwillige Darstellung als Jack Sparrow eher für Entsetzen.

Auch Keira Knightley erzählte in der Talkshow Friday Night with Jonathan Ross , dass Depps Eigenkreation so nicht im Drehbuch gestanden hatte. "Niemand hat gedacht, dass es funktionieren würde." Doch Depp ließ sich nicht beirren und entwickelte einen der ikonischsten Piraten der Filmgeschichte.

Nachdem der zweite Teil die Milliarden-Marke geknackt hatte, wurde für Teil 3 nochmal mehr Geld in die Hand genommen. Ganze 300 Millionen US-Dollar Budget standen dem Abenteuerfilm zur Verfügung, mehr als doppelt so viel, wie beim ersten Film. Das Besondere an Fluch der Karibik sind auch die starken und vielschichtigen Antagonisten, die im dritten Teil aufeinandertreffen.

Nach diesem gelungenen Zusammenspiel aus den ersten beiden Filmen änderte sich bei Teil 4 und 5 die Stammbesetzung und auch Gore Verbinski verließ den Regiestuhl. Auf Rotten Tomatoes fiel der Kritikerscore auf knapp 30 Prozent und auch in unserer Community fällt nach der Trilogie die Bewertung in den 6er-Bereich.

Umso mehr lohnt sich Fluch der Karibik 3, der die unvollendete Geschichte aus Teil 2 zu einem gelungenen Abschluss führt und in 169 Minuten mit jeder Menge Abenteuer, Action und beliebter Figuren bestens unterhält.