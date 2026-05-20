Heute läuft ein über 8 Stunden (!) langer Western-Marathon im TV: Abenteuer bis zum Morgengrauen

Wer heute Nacht nicht schlafen kann, muss sich keine Gedanken über Langeweile machen. Dieser über acht Stunden lange Western- und Abenteuermarathon ist für euch da.

Karl May-, Western- und Abenteuerfans kommen heute Nacht auf jeden Fall auf ihre Kosten. Bis in die frühen Morgenstunden könnt ihr euch die volle Breitseite Karl May-Filme gönnen. Nacheinander laufen Old Shatterhand, Winnetou und sein Freund Old Firehand, Der Schut, Durchs wilde Kurdistan und zu guter Letzt auch noch Im Reiche des Silbernen Löwen.

Los geht der Spaß ab 20:15 bei 3Sat mit Old Shatterhand. Ab 22:05 Uhr läuft Winnetou und sein Freund Old Firehand, ab 23:40 Uhr kommt dann Der Schut, um 1:30 Uhr fängt Durchs wilde Kurdistan an und ab 3:10 Uhr kommt Im Reiche des Silbernen Löwen, der bis 4:40 Uhr dauert. Streamen könnt ihr Old Shatterhand beispielsweise hier.

Heute im TV: Unglaublich langer Karl May-, Western- und Abenteuer-Marathon

Der Einfachheit halber listen wir die einzelnen Filme mit ihrem Inhalt hier kurz auf:

20:15 Uhr - Old Shatterhand: Die Landnahme weißer Siedler wird mit einem brutalen Mord an Farm-Bewohnern beantwortet. Basiert auf keiner Romanvorlage, ist aber der härteste und einer der besten Filme rund um Winnetou und seinen Blutsbruder Old Shatterhand.

Die Landnahme weißer Siedler wird mit einem brutalen Mord an Farm-Bewohnern beantwortet. Basiert auf keiner Romanvorlage, ist aber der härteste und einer der besten Filme rund um Winnetou und seinen Blutsbruder Old Shatterhand. 22:05 Uhr - Winnetou und sein Freund Old Firehand: Winnetou und Nscho-tschi werden überfallen, bekommen aber Hilfe von Old Firehand und seinen Männern. Bald müssen sie sich wieder zusammentun, weil die Silers-Bande den Bruder des Anführers befreien will.

Winnetou und Nscho-tschi werden überfallen, bekommen aber Hilfe von Old Firehand und seinen Männern. Bald müssen sie sich wieder zusammentun, weil die Silers-Bande den Bruder des Anführers befreien will. 23:40 Uhr - Der Schut: Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar müssen sich dem grausamen Schut erwehren. Dabei schlagen sie sich durch das damalige Osmanische Reich und erleben im Land der Skipetaren (heute in etwa Albanien) diverse Abenteuer.

Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar müssen sich dem grausamen Schut erwehren. Dabei schlagen sie sich durch das damalige Osmanische Reich und erleben im Land der Skipetaren (heute in etwa Albanien) diverse Abenteuer. 1:30 Uhr - Durchs wilde Kurdistan : Lex Barker schlüpft erneut in die Rolle des Kara Ben Nemsi und macht sich auf, um den entführten Freiheitskämpfer Ahmed, der auch noch Sohn des Scheichs ist, zu befreien.

Lex Barker schlüpft erneut in die Rolle des Kara Ben Nemsi und macht sich auf, um den entführten Freiheitskämpfer Ahmed, der auch noch Sohn des Scheichs ist, zu befreien. 3:10 Uhr - Im Reiche des Silbernen Löwen: Im letzten Teil der sogenannten "Orient-Trilogie" muss sich Kara Ben Nemsi mit seinem Erzfeind, dem Machredsch von Mossul auseinandersetzen, der ihm ans Leder will.

Im Reiche des silbernen LÃ¶wen - Trailer (Deutsch)

Winnetou-Reihe lohnt sich trotz Karl May-Kontroverse

Vor einiger Zeit gab es nochmal eine Kontroverse um Karl May und seine Bücher beziehungsweise die Verfilmungen. Auslöser war die neue Verfilmung eines Kinderbuchs:

Wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, dass Karl May kein einziges dieser Abenteuer selbst erlebt hat (obwohl er es behauptet hat), dass auch die Filme teils noch voller rassistischer Stereotype stecken und der ganze Stoff aus heutiger Sicht oft schlecht gealtert wirkt, dürftet ihr mit diesem Western- und Abenteuer-Marathon gut beraten sein – wenn ihr euch mal wieder so richtig die Nacht um die Ohren schlagen wollt.