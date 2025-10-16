Heute läuft ein überragender Sci-Fi-Film im TV: Diese Endzeit-Action muss jeder Filmfan gesehen haben

Dieses düstere Meisterwerk des Sci-Fi-Kinos begeisterte schon 1981 mit seinem actionreichen Szenario. Auch heute noch gilt John Carpenters Meisterwerk als absolut sehenswerter Kultfilm.

Ohne Werbeunterbrechung könnt ihr heute Abend auf 3sat einen düsteren Kultfilm, der 80er Jahre sehen. In John Carpenters dystopischen Endzeitfilm Die Klapperschlange wird New York in eine Gefängnisinsel verwandelt. Inmitten dieser postapokalyptischen Ödnis muss ein Verbrecher gezwungenermaßen den Präsidenten und sein eigenes Leben retten.

Am heutigen Freitag, den 17. Oktober 2025 zeigt 3sat den Film um 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt die Klapperschlange anschließend in der 3sat-Mediathek oder bei verschiedenen Anbietern streamen.

Die Klapperschlange im TV: Kult, Chaos und ein Antiheld mit Augenklappe

Im Jahr 1997 hat die US-Regierung Manhattan zu einem Hochsicherheitsgefängnis erklärt. Wer einmal hineinkommt, kommt nie wieder heraus. Als Air-Force-One über der Stadt abstürzt und der Präsident in die Hände brutaler Gangs fällt, bleibt der Regierung keine Wahl: Der ehemalige Elite-Soldat und verurteilte Verbrecher Snake Plissken (Kurt Russell) soll den Präsidenten binnen 24 Stunden befreien – ansonst explodieren die Sprengkapseln, die ihm implantiert wurden.

Was folgt, ist eine düstere, spannende Odyssee durch eine zerstörte Metropole, bevölkert von Outlaws, Freaks und Überlebenskünstler:innen. Mit minimalem Dialog, maximaler Atmosphäre und ikonischer Synthesizer-Musik erschafft Carpenter ein Zukunftsszenario, das ebenso rau wie faszinierend wirkt.

Kultige Sci-Fi-Action mit Die Klapperschlange

In Die Klapperschlange präsentiert uns Carpenter eine wilde, aber stimmige Mischung aus Western-Motiven, Punk-Ästhetik und kalter Zukunftsvision, die das Sci-Fi-Kino der 1980er-Jahre nachhaltig prägte. Der Regisseur komponierte außerdem gemeinsam mit Alan Howarth den hypnotisch-düsteren Synth-Soundtrack selbst.

Wegweisend war auch der Anti-Held Snake Pissken, der einen modernen Protagonisten mit zweifelhafter Moral präsentierte. Kurt Russell hatte schon zwei Jahre zuvor mit Carpenter für die Filmbiografie Elvis zusammengearbeitet. Für den Schauspieler, der schon mit 12 Jahren vor der Kamera stand und zuvor vor allem Familienfilme gedreht hatte, bedeutete Die Klapperschlange einen Image-Wechsel. Heute ist er vor allem für seine Action- und Westernfilme bekannt.

Zur dichten Atmosphäre des Films trägt auch die Kulisse bei, an denen das Filmteam nicht viel verändern musste. Denn wie im Bonusmaterial der Blu-ray zu hören ist, wurde Die Klapperschlange zum Großteil in St. Louis gedreht. Ein Großbrand hatte 1976 viele Häuser zerstört, die auch fünf Jahre später noch immer verwahrlost waren und so dem Sci-Fi-Werk eine authentische Kulisse boten.

Wer Die Klapperschlange bisher noch nicht gesehen hat, sollte heute Abend unbedingt einschalten und sich den düsteren Kultfilm nicht entgehen lassen.