Heute läuft ein überragender Western im TV: Er begeistert mit tollen Bildern und einer perfekten Laufzeit

Einen wirklich spannenden Western mit wunderschönen Landschaften und absoluter Top-Besetzung könnt ihr euch heute im TV ansehen.

Western wie Nackte Gewalt gibt es nicht viele. Dieser Film sticht durch Inszenierung, Cast und Landschaften, vor allem aber durch seine Story aus der Masse heraus. Ihr könnt euch den angenehm kurzen Ausnahmestreifen am heutigen Sonntag, den 19. Oktober ab 20:15 Uhr bei arte anschauen. Online streamen lässt er sich auch, unter anderem zum Beispiel in der arte-Mediathek.

Darum geht's in Nackte Gewalt, unserem heutigen Western-TV-Tipp

Eine bunt zusammengewürfelte Truppe streift durch die Wildnis, um einen Banditen dingfest zu machen. Dabei eint sie eigentlich nur das Gescheitert-Sein und die Gier nach dem Kopfgeld, das auf den Gesetzlosen ausgesetzt worden ist. Mit von der Partie sind ein unehrenhaft entlassener Ex-Soldat, ein alter, erfolgloser Goldgräber und ein Mann, der sich die eigene Ranch zurückkaufen will, die seine untreue Verlobte versetzt hat.

Der gesuchte Mörder, auf dessen Kopf immerhin stolze 5.000 Dollar ausgesetzt sind (für damalige Verhältnisse ein echtes Vermögen!), ist zusammen mit Lina unterwegs, der Tochter eines verstorbenen Freundes und seiner großen Liebe. Die drei Kopfgeldjäger überwältigen den Verbrecher – dann steht allerdings die lange und beschwerliche Heimreise an, auf der die eigentliche Herausforderung beginnt.

Nackte Gewalt ist ein Kammerspiel-Western, der sich vor allem um Gier, Gewalt und seine Figuren dreht

Die wunderschönen Landschaften der US-Wildnis verkommen hier fast schon zur Nebensache, obwohl sie eigentlich eine der Hauptrollen spielen. Was bei Nackte Gewalt eindeutig im Mittelpunkt steht, ist das komplizierte Beziehungsgeflecht zwischen den fünf Charakteren. Insbesondere der von Robert Ryan gespielte Outlaw Ben versteht es meisterhaft, die drei Kopfgeldjäger gegeneinander auszuspielen.

Dabei gibt sich der Cast aber generell gegenseitig nichts: Die für damalige Verhältnisse absolute Top-Besetzung weiß auf ganzer Linie zu überzeugen. Das gilt natürlich für den Mega-Star James Stewart sowie erst recht für die später durch Psycho so richtig bekannt gewordene Janet Leigh, die hier ebenfalls schwer begeistert.

Dass Nackte Gewalt dann auch noch extrem angenehme 88 Minuten lang ist, setzt dem Ganzen das Sahnehäubchen auf. Hier sitzt jede Szene und entfaltet die gewünschte Wirkung, dank der überaus effizienten Regie von Anthony Mann. Absolute Empfehlung, wenn ihr in Western-Stimmung seid!