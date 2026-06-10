Heute läuft ein unfassbarer Sci-Fi-Film im TV: Nicht zu glauben, wie viel in dieser Story steckt

Ihr denkt, Cowboys vs. Aliens ist eine wilde Mischung? Dann wartet mal ab, wie ihr den heutigen TV-Tipp findet, in dem Sci-Fi auf Fantasy und Historienfilm trifft.

Im Kino sind der Fantasie seit jeher kaum Grenzen gesetzt. Das führt zu den kuriosesten Filmen, die oft auch die spannendsten sind. Selbst wenn ihnen nicht der ganz große Erfolg vergönnt ist, wie das auch bei Outlander der Fall war. Interessant ist der Fantasy- und Sci-Fi-Mix mit jeder Menge Wikinger-Einschlag aber allemal.

Outlander läuft am heutigen Samstag, den 13. Juni ab 22:55 Uhr bei Tele5. Mit Werbung dauert der 110-minütige Spaß bis um 1:10 Uhr, und am Montag, den 15. Juni kommt auch noch eine Wiederholung ab 0:50 Uhr. Ansonsten lässt sich der Streifen hier auch online streamen.

Outlander heute im TV: Darum geht's in dem wilden Sci-Fi- und Fantasy-Mix

Der Name ist Programm: Über Norwegen stürzt ein außerirdisches Raumschiff ab. Allerdings schreiben wir das Jahr 709 n. Christus. An Bord des Raumschiffs war aber nicht nur der menschliche Außerirdische Kainan (Jim Caviezel), wie sich bald herausstellen soll. Der wird zunächst einmal von einer Truppe Wikingern aufgegriffen.

Bald stellt sich heraus, dass es zwischen den Wikinger-Clans von König Rothgar, seinem Sohn und Thronfolger Wulfric und dem Erzfeind Gunnar einen erbitterten Zwist gibt. Jetzt müssen sich die Nordmänner aber zusammenraufen, denn mit Kainan ist auch noch ein außerirdisches Monster auf der Erde gelandet, das beginnt, auf die Wikinger Jagd zu machen.

Outlander mischt so viel Kurioses zusammen, dass allein schon der Versuch Respekt verdient

Wer wollte nicht einmal dabei zuschauen, wie sich Wikinger mit einem Außerirdischen zusammentun, um gegen ein blutrünstiges Alien-Monster in den Krieg zu ziehen? Eben! Spätestens, wenn aus dem Metall des UFOs neue Waffen geschmiedet werden, um dem furchteinflößenden Wesen Einhalt zu gebieten, geht es richtig zur Sache. Der Genre-Mix zählt zwar nicht zu den besten Filmen aller Zeiten, macht aber durchaus Spaß und erzeugt Spannung.

Finanziell war die 50 Millionen-Dollar-Produktion allerdings ein massiver Flop und hat laut Box Office Mojo lediglich 7 Millionen eingespielt. Was auch daran liegen dürfte, dass der Film in vielen Ländern gar nicht oder nur in ganz wenigen Lichtspielhäusern ins Kino gekommen ist.

Dabei war das Projekt durchaus ambitioniert. In Grundzügen basiert die abgefahrene Geschichte auf der Sage rund um Beowulf und Grendel. Außerdem haben wir es hier wohl mit dem ersten Film zu tun, in dem jemals Altnordisch zu hören war. Dabei handelt es sich um eine Frühform vieler moderner skandinavischer Sprachen, für die der Regisseur extra mit einem isländischen Sprachwissenschaftler zusammengearbeitet haben soll.