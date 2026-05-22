Heute läuft ein unterhaltsamer Sci-Fi-Film im TV: Er gehört zu einer der größten Reihen, Teil 5 ist schon in Arbeit

Heute läuft die Science-Fiction-Komödie Men in Black 3 mit Will Smith im Free-TV. Ein fünfter Teil ist auch schon in Entwicklung für das erfolgreiche Franchise.

Das Men in Black-Franchise ist schon viel größer, als manche vielleicht ahnen. Neben vier Filmen und einer Zeichentrickserie ist sogar schon ein fünfter Film bei Sony in Arbeit, der die Sci-Fi-Reihe über die 2-Milliarden-Grenze katapultieren würde.

Am heutigen Freitag, den 22. Mai läuft Men in Black 3 bei RTL Zwei im Free-TV und zwar ab 20:15 Uhr. Falls ihr diesen Termin verpasst oder nach dem Ansehen geblitzdingst werdet, findet ihr den Streifen auch bei verschiedenen Streamern.

Sci-Fi-Spaß Men in Black 3 heute im TV: Zurück in die Vergangenheit

Agent J (Will Smith) steht auch nach 15 Jahren immer noch im Dienst der MiB und kümmert sich mit seinem griesgrämigen Partner Agent K (Tommy Lee Jones) um wildgewordene Aliens, deren Existenz nicht an die menschliche Öffentlichkeit geraten darf. Der gerät aber in Gefahr, weil der Außerirdische Boris the Animal (Jemaine Clement) es in der Vergangenheit auf ihn abgesehen hat, sodass J sich ins Jahr 1969 begibt, um seinen Partner zu retten. Dabei trifft der lässige MiB-Agent auf die jüngere Version von K (Josh Brolin), mit dem er gemeinsame Sache macht.

Men in Black 3 kommt zwar nicht an den ersten Teil dran (7,2 von 10), wenn man die Moviepilot-Community nach ihrer Bewertung befragt, ist mit einer 6,8 aber um einiges besser dran als der vielgeschundene zweite Film – und ist zumindest ein kurzweiliger Sci-Fi-Spaß mit liebgewonnenen Charakteren. Alle drei wurden von Barry Sonnenfeld gedreht, den man sonst auch für die Addams Family-Filme kennt. Men in Black: International, der bisher letzte Film, war 2019 eine Art für sich stehender Neustart.

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Was es neben Men in Black noch in den 90ern gab? Jede Menge Animationsfilme, von denen nicht alle im Gedächtnis geblieben sind. Hier eine kleine Auffrischung:

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Während viele Zeichentrickklassiker von Disney lange im Gedächtnis geblieben sind, spürt die Moviepilot-Redaktion im Podcast den vergessenen Kindheitsfilmen der 90er hinterher, um die Erinnerung im Stream neu zu beleben.

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