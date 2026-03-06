Heute läuft ein vergessenes Sci-Fi-Highlight im TV: 7 Profikiller kämpfen gegen Aliens ums Überleben

Den vergessenen 3. Teil einer legendären Sci-Fi-Reihe könnt ihr heute im Free-TV schauen. Dort kämpfen 7 eiskalte Elitekämpfer gegen eine Gruppe von Aliens, die sie jagt.

Die Predator-Reihe erfreut sich seit fast 30 Jahren ungebrochener Beliebtheit. Und das, obwohl die mittlerweile sieben Filme und zwei Crossovers des Franchises sich in der Qualität stark unterscheiden. Kriminell unterschätzt bleibt Predators von 2010: Im dritten Teil der Reihe muss sich eine Gruppe hartgesottener Kämpfer unter Der Pianist-Star Adrien Brody (!) gegen die grausamen Antagonisten des Franchise erwehren.

Kabel eins strahlt den Sci-Fi-Kracher am 9. März 2026 um 22:25 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Predators alternativ bei Disney+ im Abo streamen.

Heute im TV: Sci-Fi-Kracher Predators fesselt mit 107 Minuten atemloser Jagd

Predators beginnt im freien Fall: Söldner Royce (Brody) erwacht, während er aus großer Höhe gen Erde stürzt. Nachdem ihn ein neumodischer Fallschirm vor dem Tod bewahrt hat, trifft er auf andere Elite-Krieger:innen wie die Scharfschützin Isabelle (Alice Braga) oder Mombasa (Mahershala Ali), Mitglied einer Todesschwadron aus Sierra Leone.

Nach kurzer Zeit bemerken sie zwei Dinge: Sie sind nicht mehr auf der Erde. Und sie werden von einer bösartigen Alien-Brut verfolgt. Ausgewählt wurde jedes Mitglied für seinen ausgeprägten Killer-Instinkt, nur der harmlose Arzt Edwin (Topher Grace) scheint am falschen Platz gelandet zu sein.

Regisseur Nimród Antal (Motel) hat kein Genre-Meisterwerk geschaffen, das mit ausgefeilten Figuren und innovativer Story beeindruckt. Aber ihm gelingt eine packende Action-Jagd durch den Dschungel, die niemals langweilig wird. Brody ist als kaltblütiger Killer grandios gegen den Strich besetzt. Die Action-Inszenierung lässt den Herzschlag rasen. Horror-Momente und Twists lockern die geradlinige Handlung auf. Predators ist perfekte FSK 18-Action-Unterhaltung, die Fans einen großartigen Filmabend garantiert.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2023 auf Moviepilot erschienen.