Heute läuft eine der besten Sci-Fi-Fortsetzungen aller Zeiten im TV: Sie verblüfft bis zur letzten Sekunde

Im Free-TV könnt ihr heute Abend ein Sequel sehen, auf das Fans 35 Jahre warten mussten. Die Fortsetzung des Sci-Fi-Klassikers führt das Erbe würdevoll weiter.

Vor den Dune-Filmen hat Regisseur Denis Villeneuve einer anderen Sci-Fi-Welt neues Leben eingehaucht. Mit Blade Runner 2049 kehrte nicht nur Harrison Ford als Deckard zurück, die Welt wurde auch sinnvoll weiterentwickelt. Im zweiten Teil übernahm Ryan Gosling als Polizist K das Ruder und untersucht einen Fall, der die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern könnte.

Blade Runner 2049 wird am 10. Juni um 20:15 Uhr bei Nitro ausgestrahlt. Alternativ könnt ihr das großartige Sci-Fi-Sequel gerade bei Netflix im Abo streamen.

Replikanten und Geheimnisse - Darum geht’s im Sci-Fi-Sequel Blade Runner 2049

Als Replikanten-Jäger ist es die Aufgabe von Officer K (Gosling), die künstlichen Leute mit unbegrenzter Lebensdauer aufzuspüren und in den "Ruhestand" zu schicken, das heißt: zu töten. Diese sind die letzten Vertreter einer fast ausgestorbenen Art und alles, was von den früheren Replikanten-Problemen übrig ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blade Runner 2049 schauen:

Blade Runner 2049 - Trailer 3 (Deutsch) HD

Bei einem Proteinfarmer, den K tötet, wird eine Kiste gefunden, die die Knochen einer Frau enthält. Das Geheimnis um diese Frau führt den Replikanten-Jäger zu seinem verschollenen Ex-Kollegen Deckard (Ford). Doch auch Niander Wallace (Jared Leto), der Kopf der Tyrell Corporation, wird auf den Fund aufmerksam und will das Geheimnis für sich nutzen.

Mehr TV-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Blade Runner 2049 ist, was andere Sequels nicht erreichen – eine würdige Fortsetzung

In den letzten Jahren gab es öfter verspätete Fortsetzungen von ikonischen Filmen. Die meisten stellten sich als große Flops wie Matrix Resurrections heraus, andere leben fast ausschließlich vom Retro-Kult, wie Star Wars Episode VII. Nur wenige Sequels, die Jahrzehnte später erscheinen, schaffen es, die Geschichten des Originals sinnvoll fortzusetzen.

Im Falle von Blade Runner 2049 ist dies allerdings ausgezeichnet gelungen. Die Welt hat sich glaubhaft weiterentwickelt und doch erzählt der Film seine eigene Geschichte. Das Sequel bringt genug Verbindung zum Original mit sich, ohne sich darin zu verlieren. Und mit Ryan Gosling erhalten wir einen interessanten Charakter in einem spannenden Plot.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2024 auf Moviepilot erschienen.