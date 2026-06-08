Heute läuft eine deutsche Sensation im TV: Das haben nur wenige Filme geschafft

Kurz vor Beginn der Fußball-WM 2026 läuft heute ein Film im TV, der ein historisches Sportereignis perfekt in Szene setzt. Er zeigt, wie Fußball eine ganze Nation bewegen kann.

Das Sportdrama Das Wunder von Bern von Sönke Wortmann ist weit mehr als nur ein Fußballfilm. Denn während die Nationalelf während der WM 1954 um den Sieg spielt, wird eine berührende Familiengeschichte erzählt, die die Folgen des Krieges widerspiegelt und Hoffnung schenkt.

Am heutigen Dienstag, den 9. Juni 2026, zeigt Kabel Eins den Film um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft auf dem Sender in der Nacht auf Donnerstag um 03:25 Uhr. Alternativ findet ihr Das Wunder von Bern auch im Stream und kostenlos bei Joyn .

Im TV: Das Wunder von Bern stimmt zur Fußball-WM ein

Neun Jahre nach dem Krieg befindet sich Deutschland im wirtschaftlichen Aufschwung, doch die Menschen kämpfen noch immer mit den Folgen der NS-Zeit. Der Bergarbeiter Richard Lubanski (Peter Lohmeyer) kehrt nach 12 Jahren aus dem Krieg zurück. Verroht und traumatisiert findet er keinen Zugang zu seinem elfjährigen Sohn Matthias (Louis Klamroth), der sich nach der Liebe und Anerkennung seines Vaters sehnt.

Währenddessen wird die Nation durch die Fußball-WM 1954 bewegt. Die Deutsche Nationalmannschaft rund um Sepp Herberger versetzt beim Turnier das ganze Land in Euphorie und scheint auch Vater und Sohn einander näherzubringen.

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Mehr als nur ein Fußballfilm: Das Wunder von Bern berührt mit Familiengeschichte

Bei uns landet Das Wunder von Bern auf Platz 6 der besten Fußball-Filme, ist aber weit mehr als das. Auch wer kein Interesse am Sport hat, dürfte vom Drama gefesselt werden, denn Wortmann legt den Fokus nicht auf die Nationalmannschaft, sondern auf eine bürgerliche Familie. Die steht stellvertretend für eine ganze Nation, die zwischen Trauma und Hoffnung um eine neue Identität kämpft.

Der damals 14-jährige Jungschauspieler Klammroth setzte trotz des großen Erfolgs seine Karriere nicht weiter fort. Inzwischen ist er aber wieder erfolgreich vor der Kamera zu sehen, allerdings nicht als Schauspieler.



Regisseur Wortmann lässt nicht nur das Leben in der Stadt Essen mit detailreichen Kulissen lebendig werden, sondern auch das Endspiel in Bern. Um das so realistisch wie möglich nachstellen zu können, castete er statt Schauspielern echte Fußballer, die er aus 1.500 Bewerbern aussuchte. Die konnten auch die Regieanweisungen schnell umsetzen, wie Wortmann 2003 gegenüber dem Spiegel verriet.

Denen zeigt man das kurz auf dem Video. Jeder weiß ja, wer er ist. Außerdem haben wir ja nur die fünf Tore nachgestellt, der Rest war freies Spiel. Das 3:2 durch Rahn war beim fünften Versuch im Kasten.