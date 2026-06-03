Heute läuft eine peinliche Gurke erstmals im TV: Schaut sie nur auf eigene Gefahr!

Haufenweise Stars und Explosionen machen noch keinen guten Film. Dieser hier läuft heute trotzdem erstmals im TV, so richtig empfehlen können wir ihn aber nicht.

Die Idee hinter der Expendables-Reihe lautet grob zusammengefasst "1980er Jahre-Actionstars hauen nochmal so richtig auf die Kacke" und hat das Franchise immerhin zwei Filme lang ganz ordentlich getragen. Mit Expendables 3 war eigentlich schon die Luft raus, aber knapp 10 Jahre später kam trotzdem noch The Expendables 4. Gebraucht hätte es das aber nicht.

Wer will, kann sich das schrottige Spektakel heute Abend als Free TV-Premiere bei RTL ab 20:15 Uhr zu Gemüte führen. Wir müssen aber doppelt und dreifach davon abraten, weil es sich hierbei laut Schnittberichte.com wohl um die um satte 20 Minuten gekürzte FSK 12-Fassung eines Films ohne Jugendfreigabe handelt.

Die (vermutlich ungekürzte) Wiederholung folgt noch am selben Abend, und zwar ab 23:15 Uhr. Alternativ könnt ihr The Expendables 4 aber natürlich auch jederzeit online streamen, und zwar bei diesen Anbietern.

The Expendables 4 erstmals im TV: Darum geht's in Sylvester Stallones Actionfilm

Eigentlich ist es ja wirklich egal, welcher fiese Bösewicht dieses Mal irgendeinen Nuklearsprengkopf oder etwas Ähnliches in seine Fänge bekommen hat. Fest steht: Die austauschbaren, ersetzbaren Expendables müssen in die Schlacht ziehen, weil es sonst niemand tun kann. Dabei gilt es, möglichst viel zu schießen und noch mehr Explosionen auszulösen.

Dieses Mal mischt der eigentliche Anführer der Söldnertruppe Barney Ross (Sylvester Stallone) aber nur gute zehn Minuten am Anfang des Films mit. Stattdessen soll Neuzugang Megan Fox das Rurder übernehmen, so richtig klappt das aber wegen Lee Christmas (Jason Statham) nicht. Wie dem auch sei: Es wird viel geschossen und noch mehr in die Luft gesprengt.

The Expendables 4 ist eine waschechte Gurke, wie sie im Buche steht

Selbst wer den ersten beiden The Expendables-Filmen und vielleicht sogar noch The Expendables 3 etwas abgewinnen konnte, wird sich eingestehen müssen, dass Expend4bles ein echter Reinfall ist. Kein Wunder, dass viele ehemalige Stars wie Arnold Schwarzenegger lieber mit Abwesenheit glänzen, als sich hierfür herzugeben.

Auch Neuzugänge wie Tony Jaa können nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier eigentlich gar nichts mehr passt. Die Effekte wirken wie aus einer The Asylum-Direct-to-DVD-Produktion, die Story ist nicht der Rede wert und sämtliche Schauspieler:innen überbieten sich gegenseitig an Lustlosigkeit. Überraschenderweise soll das Franchise aber trotz allem noch irgendwie weitergeführt werden, genau wie die Rambo-Reihe.

Die größte Frage bleibt, wie es sein konnte, dass nach dem finanziell schon nicht erfolgreichen The Expendables 3 überhaupt noch ein vierter Teil gedreht wurde – und wohin das Budget von angeblichen 100 Millionen US-Dollar verschwunden ist. Kein Wunder hingegen ist, dass wohl nur die Hälfte davon wieder eingespielt werden konnte.