Heute läuft eine Sci-Fi-Katastrophe mit unfassbarer Idee im TV: Der Flop hat 150 Millionen Dollar verbrannt

Am Sonntagabend läuft der riesiger Sci-Fi-Blockbuster eines großen Hollywood-Regisseurs im TV. Er erschien 2022 und floppte brutal.

Im ersten Trailer zu Moonfall war das glutrote Bild eines Mondes zu sehen, der auf die Erde stürz. Es dauerte noch ein paar Monate, bis Roland Emmerichs Sci-Fi-Katastrophen-Film in die Kinos kam – eine Zeit voller Vorfreude. Diesen Erwartungen konnte der Blockbuster des Independence Day-Regisseurs nicht standhalten. In Moonfall steckt zwar alles, was Roland Emmerichs Filmografie ausfüllt – Zerstörungsorgien, schlechte Witze, große Bilder, platte Figuren und ein sympathischer Hang zum Gigantismus. Nur gibt der Film kein rundes Bild ab.

RTL strahlt den Science-Fiction-Flop am 10. Mai um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Moonfall mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Worum geht es in der Sci-Fi-Katastrophe Moonfall?

Es musste ja so kommen: Der Mond, der seit Jahrtausenden die Erde umkreist, wird von einer unbekannten Kraft von seiner Erdumlaufbahn abgebracht und hält plötzlich mit Kollisionskurs auf die Erde zu. Damit fällt die Aufgabe, ihn aufzuhalten, einer kleinen Truppe Astronauten zu, die für die Rettung der Welt vorher noch ihre Differenzen untereinander beilegen müssen.

Schaut hier noch einen Moonfall-Trailer:

Moonfall - Trailer 2 (Deutsch) HD

Halle Berry, Patrick Wilson und John Bradley (Game of Thrones) spielen das Trio, das sich der Katastrophe in den Weg stellt. Doch welches Mysterium steckt wirklich hinter dem fallenden Himmelskörper?

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Wie schlimm ist Moonfall gefloppt?

Leider legte Moonfall eine der schlimmsten Bruchlandungen des Jahres 2022 hin. Das üppige Produktionsbudget von mindestens 150 Millionen US-Dollar konnte der Blockbuster nicht annähernd wieder einspielen. Nur knapp 60 Millionen US-Dollar kamen laut The Numbers weltweit zusammen. Auch die Kritik zerriss das Herzensprojekt von Roland Emmerich. Bei Moviepilot kommt Moonfall nur auf 4,7 von möglichen 10 Punkten auf der Bewertungsskala. Ein schlimmes Zeugnis.

Aus den zwei geplanten Sequels, die Emmerich zufolge noch verrückter werden sollten, wurde deshalb nichts.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.