Heute läuft einer der besten Abenteuerfilme überhaupt im TV: Man kann ihn einfach immer wieder schauen

Im Free-TV könnt ihr heute einen überragenden Abenteuerfilm schauen, für den der Hauptdarsteller extremste Strapazen auf sich nehmen musste. Der Aufwand hat sich gelohnt.

Kaum ein Bild hat das Abenteuerkino der letzten 25 Jahre so stark geprägt wie ein verzweifelter Tom Hanks, der auf einer einsamen Insel mit einem Volleyball namens Wilson spricht. Mit Cast Away – Verschollen hat Regisseur Robert Zemeckis einen der grandiosesten Vertreter des Genres gedreht, der auch beim x-ten Schauen noch unterhält.

Sat. 1 strahlt den Abenteuerfilm am heutigen Sonntag, den 7. Dezember 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht Cast Away - Verschollen mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Abenteuer-Highlight im TV: Darum geht es in Cast Away

In der Handlung des Films spielt Hanks den gestressten Analysten einer Paket-Firma, der über dem Pazifischen Ozean abstürzt. Er überlebt und strandet auf einer verlassenen Insel, wo er allein mit kreativsten Möglichkeiten am Leben bleiben muss. Hilfsmittel sind vor allem die angespülten Pakete, die er im Flieger transportierte.

Mit der großartigen Performance von Tom Hanks wird Cast Away zum mitreißenden Ein-Personen-Film, der dramatische Tiefschläge mit rührendem Optimismus verbindet. Ein echter Klassiker des Abenteuer-Genres, der sich immer wieder lohnt.

Tom Hanks musste körperliche Qualen für Cast Away-Hauptrolle durchleiden

Der Star selbst wird die Vorbereitung auf Zemeckis' Film aber garantiert nicht wiederholen. Wie Koimoi zusammenfasst, musste Hanks eine kräftezehrende Transformation für seine Rolle in dem Abenteuer-Blockbuster durchmachen. Er hat in kurzer Zeit zu-, ab- und dann wieder zugenommen, was durch die knappen Zeitabstände gesundheitlich mehr als gefährlich war.

Der Schauspieler nutzte eine Filmpause von einem Jahr zum Beispiel, um 23 Kilo Körpergewicht zu verlieren, um dann innerhalb von 4 Monaten für die letzten Szenen von Cast Away wieder zunehmen zu müssen. Das brachte ihm laut The Independent zwischenzeitlich sogar Diabetes Typ 2 ein. Die Mühe hat sich gelohnt, denn Cast Away - Verschollen gilt bis heute als gefeierter Klassiker seines Genres.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2024 auf Moviepilot erschienen.