Heute läuft einer der besten Action-Thriller der letzten 20 Jahre im TV: Der Star floh während des Drehs aus dem Land und das veränderte den Rest des Films

Am Montagabend läuft ein Thriller-Meisterwerk bei Kabel eins, bei dem der Dreh ziemlich eskaliert ist. Unter anderem kam es zu einem realen Schusswechsel, was für Konsequenzen sorgte.

Zu den umstrittensten Filmen von Heat-Regisseur Michael Mann zählt seine Miami Vice-Neuauflage aus dem Jahr 2006. Der knallig-sonnendurchflutete Style der 80er-Kultserie wird bei Mann zum düster-nachtromantischen Action-Gemälde.

Falls ihr den Miami Vice-Film gerade schauen wollt, habt ihr am Montag bei Kabel eins die Gelegenheit dazu. Vor seinem polarisierenden Status hatte Manns Werk bereits eine sehr turbulente Produktionsgeschichte, bei der es unter anderem zu einer echten Schießerei kam.

Action-Kracher im TV: Miami Vice-Star verließ Drehort wegen realem Schusswechsel

Slate hat die schwierige Produktionsgeschichte des Films zusammengefasst. Am Set kam es nicht nur zu Spannungen zwischen dem Regisseur und Hauptdarsteller Jamie Foxx, der mehr Geld nach seinem Oscar-Gewinn mit Ray gefordert haben soll.

Beim Dreh des Miami Vice-Finales in Paraguay kam es außerdem zum Streit zwischen einem Polizisten und einem Sicherheitsmann, bei dem Letzterer angeschossen wurde. Daraufhin flüchtete Foxx mit seiner Entourage aus dem Land, wodurch Mann das Finale ändern und schlussendlich in Miami drehen musste.

Darum geht es in Michael Manns Action-Meisterwerk

In der Handlung des Films sollen die Drogenfahnder Sonny Crockett (Colin Farrell) und Rico Tubbs (Jamie Foxx) aus Miami die Morde an Spitzeln in Südflorida aufzuklären. Dafür werden sie in einem Undercover-Einsatz zu Mitgliedern der Organisation des Drogenbosses Archangel de Jesus Montoya (Luis Tosar). Als sich Crockett in dessen Frau Isabella (Li Gong) verliebt, droht die Tarnung der Cops aufzufliegen.

Wann läuft Miami Vice im TV?

Kabel eins strahlt Manns unterschätzten Kracher am 13. November 2023 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Miami Vice bei Amazon leihen oder kaufen. * In einer Streaming-Flat gibt es den Film zurzeit nirgends.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.