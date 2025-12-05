Heute läuft einer der besten Fantasy-Abenteuerfilme überhaupt im TV: Nach 17 Jahren wird er wirklich fortgesetzt

Vor 26 Jahren lief das große Fantasy-Abenteuer zum ersten Mal in den Kinos. Nach zwei Fortsetzungen und einem Spin-Off wird nach 17 Jahren Stillstand die Reihe endlich wieder fortgesetzt.

Wie schon Indiana Jones verbindet auch Die Mumie ein großes Abenteuer mit viel Humor und einer Portion übernatürlicher Action. Dabei schafft es Regisseur Stephen Sommers, den Film nicht wie eine Kopie wirken zu lassen, sondern den ganz eigenen Charme des großartigen Fantasy-Abenteuers zu etablieren. Da ist es auch wenig verwunderlich, dass die Neuauflage Die Mumie von 2017 auf ganzer Linie floppte. Umso besser, dass die Original-Reihe nun endlich wieder fortgesetzt wird.

Auf Mumienjagd geht es am heutigen Freitag, den 12. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL Zwei. Die Wiederholung läuft am Samstag um 18:05 Uhr. Ihr könnt die Mumie aber auch bei Disney+ und weiteren Anbietern streamen.

Die Mumie im TV: Ein wildes Abenteuer mit perfektem Tempo

In Die Mumie tut sich die ungeschickte Ägyptologin Evelyn (Rachel Weisz) mit ihrem nichtsnutzigen Bruder Jonathan (John Hannah) und dem Abenteurer Rick O’Connell (Brendan Fraser) zusammen, um eine geheime Stadt ausfindig zu machen. Doch statt Schätze aus Gold finden sie nur eine matschige Mumie, die bald darauf zum Leben erwacht. Sie fordert nicht nur Opfer, um sich zu regenerieren, sondern will die ganze Welt ins Chaos stürzen.

Die Mumie verbindet einen rasanten Mix aus Schatzsuche, schaurigen Horror-Elementen und klassischem Abenteuerkino, das dank der originellen Figuren seinen ganz eigenen Ton trifft. Fraser spielt mit einer lässigen Energie, die ihm Kultstatus einbrachte, während Weisz als vielschichtige und mutige Heldin brilliert. Hannah ist der perfekte Sidekick als moralisch flexibler Feigling, der immer einen lockeren Spruch auf Lager hat.



Die Mumie 4 - Brendan Fraser und Rachel Weisz kehren zurück

Lange war es still um das 1,4 Milliarden schwere Die Mumie-Franchise. Nach Die Mumie kehrt zurück (2001) und dem Spin-off The Scorpion King (2002) folgte 2008 der dritte Teil Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers. Erstmals führte Sommers nicht die Regie und noch eine große Veränderung gab es, denn das Abenteuer verlagerte sich von Ägypten nach China.

Laut Brendan Fraser war der Grund dafür, die Produktion mit der Übertragung der olympischen Spiele in Peking zu verbinden, wie der Schauspieler kürzlich in einem Interview erzählte. Dort verriet er auch, dass er damals ganz andere Pläne für den dritten Film gehabt habe und diese Geschichte mit dem vierten Teil endlich das Licht der Welt erblicken wird.

Wie bisher bestätigt wurde, kehren nicht nur Brendan Fraser, sondern auch Rachel Weisz, die im letzten Film fehlte, zurück ans Set. Ob auch Arnold Vosloo als Mumie Imhotep wieder zum Leben erweckt wird, oder ob uns ein neuer Grusel erwartet, bleibt abzuwarten. Mit Die Mumie könnt ihr euch aber schon mal aufs nächste große Abenteuer einstimmen.