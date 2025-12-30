Heute läuft einer der besten Filme aller Zeiten im TV: Ein 3 Stunden sprengender Meilenstein

Heute Abend könnt ihr ein wahres Film-Monument im Fernsehen schauen. Es geht um einen der erfolgreichsten und aufwendigsten Filme überhaupt, der immer noch unterschätzt wird.

Im Fernsehen könnt ihr heute Abend ein Filmepos neu entdecken, das vor 27 Jahren seine Premiere gefeiert hat. Titanic schaffte 1997 wie kaum ein anderer Film die Melange aus Melodrama, Gesellschaftsporträt, Katastrophenfilm und Liebesgeschichte. Lest hier, warum ihr euch der Rückschau auf dieses Meisterwerk komplett hingeben solltet.

Die wichtigsten Fakten zu Titanic:

Laufzeit: 194 Minuten

194 Minuten Oscars: 11, darunter Bester Film

11, darunter Bester Film Budget: 200 Millionen US-Dollar

200 Millionen US-Dollar Einspiel: 2,3 Milliarden US-Dollar

Titanic ist ein Popkultur-Monstrum: endlos zitiert, endlos parodiert und besprochen, geliebt, verhasst, ausgezeichnet. Daher ist es sinnvoll, vor dem Schauen einen Schritt zurückzutreten.

Heute im TV: Titanic läuft heute Abend am 1. Januar 2026 um 20:15 Uhr auf VOX. Hier findet ihr alternativ alle Streaming-Optionen zum Film.

Heute im TV: Mit Titanic hat James Cameron eines der ganz großen Meisterwerke der Filmgeschichte geschaffen

Was Regisseur James Cameron (Avatar, Terminator) tut, ist eigentlich recht simpel: Vor dem Hintergrund einer mit Rätseln und Legenden aufgeladenen Katastrophe erzählt er eine Liebesgeschichte. Diese Schablone füllt er mit Betrachtungen über menschliches Scheitern und Hybris im Technik-Zeitalter, sozialen Klassenkampf und natürlich die Erforschung eines immer noch unfassbaren Mythos. Die Leidenschaft des Regisseurs für Unterwasserwelten und die Erforschung der Titanic als Symbol für Größenwahn ist in jeder Szene des Films spürbar



Hier könnt ihr den Trailer zu Titanic schauen:

Titanic - Trailer (Deutsch)

1912 legt die Titanic in Southampton, England, ab, um den Atlantik zu überqueren. Ziel: New York und die nicht mehr ganz so neue Welt. Aber die europäische Einwanderungswelle in die USA befindet sich auf einem Höhepunkt und so vermischen sich auf dem gigantischen Schiff Menschen aus allen sozialen Schichten – fein säuberlich sortiert in die Klassen 1 bis 3.

Titanic ist ein Katastrophen-Drama für die Ewigkeit

Ein Querschnitt der Gesellschaft verdichtet sich in den über 2000 Passagieren, ein schwimmendes Europa. Mit dieser Ladung an Bord gilt die Titanic als technisches Wunderwerk und unsinkbar. Ein fataler Trugschluss. Während die Katastrophe ihren Lauf nimmt, dient das Liebespaar als emotionaler Anker. Aus der Perspektive des armen Künstlers Jack (Leonardo DiCaprio) und der unterdrückten Tochter Rose aus gutem Hause (Kate Winslet) erleben wir den Untergang aus der Grasnarbenperspektive.

Der Dreh von Titanic war ein logistischer Kampf. James Cameron verwendete viele echte Sets und praktische Effekte und nur punktuell Computertechnik, was den Film teuer und aufwendig machte. Doch wirkte die Katastrophe aufgrund dieser Machart erschreckend unmittelbar. Diese Formel wurde in den folgenden Jahren häufig imitiert, aber nie wieder erreicht. Titanic bleibt auch über 25 Jahre nach dem Kinostart der Goldstandard des epischen Katastrophen-Dramas.

Dieser Artikel wurde erstmals 2022 in leicht veränderter Form auf Moviepilot veröffentlicht.