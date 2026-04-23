Heute läuft einer der besten Filme aller Zeiten im TV: Er löste vor über 30 Jahren eine heftige Kontroverse aus

Heute läuft ein Meisterwerk von Steven Spielberg im TV, das von der Kritik gefeiert wurde und sieben Oscars gewann. Dennoch wird es seit Kinostart kontrovers diskutiert.

Steven Spielberg hat sich seinen Ruf als einer der besten Regisseure aller Zeiten mit extremem Mut erarbeitet. Kaum einer seiner Filme aber ist thematisch so schwierig und finster wie Schindlers Liste. Das epische Drama um die Rettung tausender Juden vor dem Holocaust gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und ist dennoch umstritten.

Arte strahlt das Meisterwerk am 26. April um 20:15 Uhr aus. Ansonsten steht Schindlers Liste mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Heute im TV: Steven Spielbergs Meisterwerk wurde von Meisterregisseuren kritisiert

Schindler's Liste erzählt die wahre Geschichte des deutschen Industriellen Oskar Schindler (Liam Neeson), der vom Zweiten Weltkrieg profitieren will und im heutigen Polen einen Betrieb aufbaut. Er stellt viele jüdische Arbeiter ein, die dadurch vor dem Transport in Arbeits- oder Vernichtungslager bewahrt bleiben.

Schaut hier den Trailer zu Schindlers Liste:

Schindlers Liste - Trailer (Deutsch)

Steven Spielbergs Film erhielt begeisterte Kritiken (via Metacritic ), war ein Kassenhit (via The Numbers ) und gewann sieben Oscars. Nichtsdestotrotz warfen Gegner dem Film unangemessenen Umgang mit der Thematik des Holocausts vor.

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Regisseur Michael Haneke (Das weiße Band) bezeichnete gegenüber Time Out die Darstellung der Gaskammern im Film als "dumm", sein berühmter Kollege Jean-Luc Godard bezichtigte Spielberg, sich gegenüber Schindlers verarmter Witwe bereichert zu haben (via rogerebert.com ).

Inwieweit Spielbergs Kritiker recht haben, muss jede:r für sich selbst entscheiden. Einzigartig ist Schindlers Liste in jedem Fall. Sein prominenter Platz in der Filmgeschichte ist kaum anzuzweifeln.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2023 auf Moviepilot erschienen.