Heute läuft einer der besten Katastrophenfilme überhaupt im TV

Einer der intensivsten und beeindruckendsten Katastrophenfilme der 90er kommt heute im Fernsehen. Die actionreicher Tornadojagd hat auch nach Jahrzehnten nichts von seiner Wucht verloren

Als Twister 1996 in die Kinos kam, setzte der Film neue Maßstäbe, denn zuvor hatte es kaum ein anderer Katastrophenfilm geschafft, die Naturgewalten so spektakulär und nahbar einzufangen. Mit den Bewertungen unserer Community gehört er zu den Top 20 der besten Naturkatastrophenfilme aller Zeiten.

Am heutigen Samstag, den 29. November 2025 läuft der Kultklassiker im TV. RTL Zwei zeigt den Film um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht zum Sonntag um 0:30 Uhr. Wer Twister im TV verpasst, kann ihn alternativ auch bei Amazon Prime und weiteren Anbietern streamen.

Kultfilm Twister im TV: Die zerstörerische Kraft der Natur

Im Zentrum stehen die Sturmjäger Jo Harding (Helen Hunt) und ihr Noch-Ehemann Bill (Bill Paxton), die an einem bahnbrechenden Forschungsprojekt arbeiten. Sie wollen einen Sensor in das Innere eines Tornados bringen, um dessen Struktur besser zu verstehen und künftig Leben retten zu können. Doch dazu müssen sie gefährlich nah herankommen.

Ihre Mission wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit, denn ein skrupelloser Konkurrent versucht, ihnen das Projekt zu stehlen. Gleichzeitig zieht eine Serie immer größerer Tornados durch Oklahoma. Eine zerstörerische Front, die alles auf ihrem Weg mitreißt.

Twister – ein zeitloser Klassiker des Katastrophenkinos

Was Twister so besonders macht, ist die Mischung aus rasanter Action, bodenständigen Figuren und damals bahnbrechenden Effekten. Die Wirbelstürme sind bis heute eindrucksvoll animiert und wirken trotz ihres Alters erstaunlich realistisch. Regisseur Jan De Bont gelingt es dabei, die Naturgewalt nicht als reinen Effekt zu inszenieren, sondern als bedrohliche Präsenz, die jederzeit zuschlagen kann.

Auch hinter den Kulissen war der Dreh nicht ganz ungefährlich, denn die Schauspieler:innen erblindeten aufgrund von zu hellen Lampen kurzfristig. Dem niederländischen Regisseur ist selbst schon schlimmeres passiert. Beim Dreh des wohl gefährlichsten Films aller Zeiten wurde er von einem Löwen skalpiert.

Im Vergleich dazu waren die Dreharbeiten von Twister dann doch eher harmlos, auch wenn man visuell einiges geboten bekommt. Unvergessen ist die fliegende Kuh, die vom Wirbelsturm erfasst wird. Zusammen mit starken Trailern und dem Kinostart während der Tornado-Saison in den USA, wurde Twister zu einem der erfolgreichsten Filme 1996 und spielte weltweit 499 Millionen US-Dollar ein.

Von so einem Ergebnis hätte der Nachfolger Twisters mit Glen Powell nur träumen können, der 2024, also 18 Jahre später, in die Kinos kam. Obwohl die Budgetkosten fast doppelt so hoch waren, konnte er nur 372 Millionen einspielen, dabei waren die Kritiken durchaus positiv.

Trotz geringerer technischer Möglichkeiten (oder vielleicht gerade deshalb) ist Twister heute noch immer sehenswert. Die Figuren gehen ans Herz und doch stehlen die eindrucksvollen und bedrohlichen Tornados ihnen die Show.