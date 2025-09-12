Heute läuft einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten im TV: Er wäre ohne 1000 Menschen und 35 Elefanten nicht möglich gewesen

David Leans Kriegsfilm-Meisterwerk Die Brücke am Kwai läuft am Sonntagabend im deutschen Free-TV. Das Epos wurde damals mit massivem Aufwand realisiert und war schließlich ein Mega-Erfolg.

Wer über die besten und gewaltigsten Kriegsfilme aller Zeiten spricht, kommt nicht an Die Brücke am Kwai vorbei. 1957 schuf Regisseur David Lean ein Epos, das mit gigantischem Aufwand realisiert wurde. Die fiktive Episode aus dem Zweiten Weltkrieg wurde zu einem riesigen Hit und spielte damals mehr als das 10-fache des Budgets an den weltweiten Kinokassen ein.

3sat strahlt Die Brücke am Kwai am 14. September 2025 um 21:55 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Kriegsfilm alternativ bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.

Kriegsfilm-Epos im TV: Die Brücke am Kwai beeindruckt mit gewaltigem Aufwand

David Leans Epos basiert auf einem Roman von Planet der Affen-Autor Pierre Boulle und handelt von dem japanischen Kommandanten Saito (Sessue Hayakawa ). Dieser soll mit Insassen eines Gefangenenlagers in Südostasien eine Brücke im Dschungel errichten. Der britische Offizier Nicholson (Alec Guinness) sieht darin eine Möglichkeit, seinem Leben einen Sinn zu verleihen. Gleichzeitig soll der amerikanische Ex-Gefangene Shears (William Holden ) die Brücke um jeden Preis zerstören.

Für Die Brücke am Kwai ließ der Regisseur das titelgebende Bauwerk auch in Wirklichkeit errichten. 1000 Arbeiter bauten die Brücke laut Cinema mit der Hilfe von 35 Elefanten in acht Monaten. Der Aufwand machte sich für Lean bezahlt. Mit einem Budget von knapp 3 Millionen Dollar kam der Kriegsfilm damals auf ein stolzes weltweites Box-Office-Ergebnis von über 30 Millionen Dollar.

Außerdem sackte Die Brücke am Kwai bei der Oscar-Verleihung 1958 insgesamt sieben Gold-Trophäen ein, darunter als bester Film, bestes Drehbuch, für die beste Regie und für Alec Guinness als bester Hauptdarsteller.

