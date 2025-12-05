Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Blockbuster der letzten 7 Jahre im TV

Heute läuft ein Science-Fiction-Film eines absoluten Meisterregisseurs im TV, der sich in dem Genre so gut auskennt wie sonst kaum jemand.

2018 kam Ready Player One von Steven Spielberg (Jurassic Park, Indiana Jones) in die Kinos. Seine fantastische Sci-Fi-Vision könnt ihr heute Abend im Fernsehen schauen. Kabel eins strahlt den Film am 8. Dezember 2025 um 20:15 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Spielbergs Blockbuster zurzeit auch bei Netflix und Amazon Prime im Abo streamen. Wir erklären euch, warum sich Ready Player One so sehr lohnt.

Sci-Fi-Highlight im TV: Die dynamische Action von Ready Player drückt euch ins Sofa

Vor allem das Rennen zu Beginn des Films, das durch die virtuelle Online-Plattform namens OASIS führt, wird euch den Atem rauben. Spielberg nutzt in der Sequenz jeden Millimeter des Bildschirms aus und gibt uns ein authentisches Gefühl für die Geschwindigkeit Rennteilnehmenden.



Das VR-Thema des Films lädt zu visuellen Spielereien ein, was der Regisseur nur zu gerne annimmt: Schwerelose Tänze, chaotische Schlachten, dystopische Städte: alles sieht toll aus in Ready Player One.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Ready Player One:

Ready Player One - Trailer 3 (Deutsch) HD

Steven Spielbergs Leidenschaft für Science-Fiction-Welten in Ready Player One

Spielberg beherrscht so gut wie jedes Genre, Science-Fiction hat es ihm aber besonders angetan. E.T., Krieg der Welten, Unheimliche Begegnung der dritten Art erzählen von Kontakten mit Außerirdischen, Minority Report und A.I. entwerfen Zukunftsszenarien. Ready Player One ist seine Antwort auf die Frage, wie Virtuelle Realität sinnliche Erfahrungen und das Zusammenleben der Menschen verändert.

Die vielen Easter Eggs in der Sci-Fi-Welt von Ready Player One

Der Science-Fiction-Film baut seine Handlung auf einer abenteuerlichen Suche nach drei Easter Eggs in der virtuellen Welt Oasis auf. Hauptfigur Wade (Tye Sheridan) saust mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft über die digitalen Straßen. Das ist eine der offensichtlicheren Anspielungen auf bekannte Filme von wohl weit über 100 Verweisen. Das Highlight im Referenzen-Strudel ist definitiv eine Sequenz, die komplett in einem der furchterregendsten Horrorfilme aller Zeiten spielt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2022 auf Moviepilot erschienen.