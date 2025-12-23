Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme des bisherigen Jahrtausends im TV

Im deutschen Free-TV könnt ihr heute Abend Steven Spielbergs Minority Report schauen. Genre-Fans dürfen das Meisterwerk mit Tom Cruise nicht verpassen.

In seiner Karriere hat Steven Spielberg schon mehrere Science-Fiction-Meisterwerke gedreht. Dazu gehören Filme wie E.T. - Der Außerirdische, Unheimliche Begegnung der dritten Art und Minority Report. Letzteren könnt ihr am heutigen Samstag, den 27. Dezember 2025 um 20:15 Uhr bei ZDFneo schauen. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Minority Reporter unter anderem bei Paramount+ in der Abo-Flat streamen.

Sci-Fi-Meisterwerk Minority Report zeigt beängstigende Zukunftsvision

Die Handlung des Films spielt im Washington, D.C. des Jahres 2054. Hier arbeitet Detective John Anderton (Tom Cruise) in der Abteilung des PreCrime-Programms, mit dem sich zukünftige Verbrechen verhindern lassen. Bald gerät Anderton selbst ins Visier von Ermittlungen und deckt eine Verschwörung auf.

Neben der mitreißenden Story, die Spielberg immer wieder mit Action-Sequenzen anreichert, beeindruckt vor allem die kalte Zukunftsvision von Minority Report. Der Regisseur gestaltet die Welt, die gar nicht so weit von unserer eigenen entfernt ist, als dystopischen Ort.

Manche Einfälle wie personalisierte Werbetafeln, die Anzeigen je nach individuellem Interesse auffahren, sind seit dem Erscheinen von Minority Report im Jahr 2002 heute realer denn je.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

