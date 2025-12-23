Heute läuft einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre erstmals im TV: Das Fantasy-Spektakel hat über 1 Milliarde eingespielt

Ein Kultspiel wurde vorletztes Jahr mit einem neuen Film deutlich vorlagentreuer adaptiert als bei der trashigen ersten Verfilmung. Heute Abend läuft der Milliarden-Hit erstmals im deutschen Free-TV.

Die Super Mario-Games zählen zur beliebtesten Videospielreihe überhaupt. Im Jahr 1993 ist erstmals eine Super Mario Bros.-Verfilmung mit realen Schauspielern wie Bob Hoskins und John Leguizamo erschienen, die heutzutage nur noch als Trashfest taugt. 2023 hat die Minions-Schmiede Illumination Entertainment zusammen mit Universal Pictures schließlich einen neuen Super Mario Bros.-Animationsfilm veröffentlicht, der Fans deutlich glücklicher gemacht hat. Anders lässt sich das Box-Office-Ergebnis von über einer Milliarde Dollar kaum deuten.

Am heutigen Donnerstag, den 26. Dezember 2025, strahlt Sat.1 diesen Super Mario Bros.-Film als deutsche Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht der knallbunte Streifen mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Mega-Erfolg im TV: Darum geht es in Der Super Mario Bros. Film

Die Story der Spieleadaption des Regie-Duos Aaron Horvath und Michael Jelenic hält sich eng an die Vorlage und fällt dadurch eher schlicht aus. Der New Yorker Klempner Mario (deutsche Stimme: Leonhard Mahlich) landet in einem Fantasy-Königreich, in dem er die Prinzessin Peach vor dem bösen, feuerspeienden Bowser retten und seinen Bruder Luigi finden muss.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Der Super Mario Bros. Film:

Der Super Mario Bros. Film - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Der Super Mario Bros. Film war unglaublich erfolgreich und die Fortsetzung startet im neuen Jahr

Mit seinem Konzept, viele Figuren, Schauplätze und Handlungselemente aus den Spielen in den Animationsfilm zu übertragen, entpuppte sich Der Super Mario Bros. vorletztes Jahr als gewaltiger Hit. Weltweit spielte der Streifen laut Box Office Mojo über 1,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. Erfolgreicher war damals nur der Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling.

Wenig überraschend erwartet uns im kommenden Jahr mit Der Super Mario Galaxy Film ein weiteres animiertes Fantasy-Abenteuer aus dem Spieleuniversum. Der nächste Trip soll am 2. April 2026 in den deutschen Kinos starten.

