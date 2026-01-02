Heute läuft einer der größten Actionfilme der letzten Jahre im TV: Er gehört zu einer 7-Milliarden-Reihe

Eigentlich hatte Vin Diesel noch zwei weitere Teile seiner großen Materialschlacht drehen wollen, doch nun kommt das Finale schneller als erwartet. Heute läuft aber erstmal Teil 9 der Action-Saga im TV.

Was 2001 als 38-Millionen-Dollar-Film startete, entwickelte sich über die Jahre zu einem der größten Kino-Franchises überhaupt. Inzwischen ist die Fast & Furious-Reihe über 7 Milliarden Dollar schwer. In der Zwischenzeit bestätigte Vin Diesel das frühzeitige Ende des großen Action-Spektakels, doch bevor es so weit ist, können wir uns mit Fast & Furious 9 die Zeit vertreiben. RTL strahlt den neunten Teil der Action-Reihe am 3. Januar 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht der Blockbuster mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Darum geht es im Action-Spektakel Fast & Furious 9

Lange Zeit war Doms und Mias Bruder Jakob (John Cena) von der Bildfläche verschwunden, doch plötzlich ist er wieder aufgetaucht und hat mit Dom noch eine Rechnung offen. Die will Jakob zusammen mit der Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) begleichen. Für Dom wird damit sein Lebensmotto infrage gestellt: Die Familie steht an erster Stelle. Unterstützung für seine bislang größte Herausforderung erhält er unerwarteterweise von einem totgeglaubten Freund.

Wie es mit der Fast & Furious Reihe weiter geht

Den größten finanziellen Erfolg brachte bislang Fast & Furious 7 mit einem Einspielergebnis von unglaublichen 1,5 Milliarden Dollar ein. Seit dem sind die Produktionskosten gestiegen und die Einnahmen gesunken . Der bislang teuerste Film war Fast & Furious 10, der 2023 in den Kinos lief. Mehr als das doppelte der 340 Millionen an Budgetkosten brachte der letzte Teil zwar ein, doch für das Studio ist es ein deutliches Zeichen, dass das Publikum langsam das Interesse verliert.

Ursprünglich sollte das große Finale der Reihe in einer Trilogie beendet werden, beginnend mit dem zehnten Teil. Das heißt, zwei Filme hätte das Franchise eigentlich noch hervorbringen sollen, doch vorletztes Jahr bestätigte Vin Diesel das Ende der Reihe in einem emotionalen Instagram-Post , den er mit folgenden Worten abschließt:

Dieses große Finale ist nicht einfach nur ein Ende – es ist die Feier der unglaublichen Familie, die wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich hoffe, euch stolz zu machen!

Seitdem gab es immer noch keine konkrete Drehbestätigung für den elften Fast & Furious-Teil. Das Action-Franchise steckt weiterhin in der Produktionshölle fest.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im März 2024 auf Moviepilot erschienen.