Heute läuft einer der größten Clint Eastwood-Filme im TV: Man kann ihn immer wieder schauen

Einer der absoluten Klassiker mit Clint Eastwood kommt heute im Fernsehen. Der ebenso beliebte wie umstrittene Thriller zeigt die Filmlegende in einer Paraderolle.

Wer an Clint Eastwood denkt, hat vermutlich eines der folgenden beiden Bilder im Kopf: Eastwood im Cowboy-Outfit aus einem seiner Western, von Für eine Handvoll Dollar bis Erbarmungslos. Oder Eastwood mit seinem Double-Action-Revolver der Marke Smith & Wesson in der Hand, also der Lieblingswaffe von Inspektor Harry "Dirty Harry" Callahan.

Heute nimmt Clint Eastwood im TV selbst das Gesetz in die Hand

Den Großstadt-Cop, der gerne mal auf eigene Faust die bösen Buben bestraft, hat Eastwood in fünf Filmen gespielt. Wer die amerikanische Filmlegende nur aus Western oder seinen späteren Werken kennt, hat heute Gelegenheit, eine Bildungslücke zu schließen. Alle anderen können sich zum wiederholten Mal an Don Siegels knallhartem Thriller Dirty Harry erfreuen, der am heutigen Sonntag, dem 2. November ab 22:30 bei Tele 5 ausgestrahlt wird. Alternativ gibt es diese Streaming-Optionen.

Im 1971 erschienenen Debüt-Auftritt von Dirty Harry bekommt er es mit dem Killer Scorpio zu tun, der lose dem realen Zodiac-Killer nachempfunden ist. Scorpio terrorisiert San Francisco mit willkürlichen Mordanschlägen und verkündet, dass er jeden Tag jemanden erschießen wird, wenn er nicht 100.000 Dollar Lösegeld bekommt.

Harry Callahan übernimmt den Fall, gerät bei den Ermittlungen aber schnell an die – aus seiner Sicht – Grenzen der Justiz, die der Gerechtigkeit im Wege stehen. Harry würde aber nicht den Beinamen "Dirty" tragen, würde er sich an Kinkerlitzchen wie Vorschriften und Gesetze halten.

Auch interessant:

Dirty Harry ist ein Katz- und Mausspiel, das man immer wieder gucken kann

Regisseur Don Siegel (Der Tod eines Killers) war ein Meister im Fach der hartgekochten Kriminalfilme, deren Helden selten eine weiße Weste hatten. Bei Dirty Harry wäre letzteres noch eine Untertreibung. Der Film sorgte schon bei Erscheinen für Kontroversen und Proteste, unter anderem weil er Polizeigewalt verherrliche.

Filmkritikerin Pauline Kael kritisierte den Film damals als rechtsextreme Fantasie und "zutiefst unmoralischen Film". In einem waren sich Verteidigung und Anklage aber einig: Siegels Thriller war handwerklich extrem gut gemacht. So schrieb Kael: "Es wäre töricht zu leugnen, dass Dirty Harry ein atemberaubend gut gemachtes Genrestück ist, das ein Publikum zweifellos begeistert."

Und Roger Ebert , der dem Film drei von vier Sternen gab, fasste zusammen:

Auf der Ebene eines Thrillers ist Dirty Harry sehr effektiv. Auf einer anderen Ebene nutzt er die stärkste Leinwandpräsenz im amerikanischen Kino – Clint Eastwood – um die Dinge auf den Punkt zu bringen. Wenn es in diesem Land keine Mentalitäten wie die von Dirty Harry gäbe, wäre der Film irrelevant. Wenn es sie aber gibt, sollten wir nicht den Überbringer der schlechten Nachricht verurteilen.

Als Machtfantasie bleibt Dirty Harry polarisierend. Als Thriller kann man Don Siegels Klassiker immer wieder schauen. So souverän und knackig wird er erzählt, mit einem Clint Eastwood auf dem Höhepunkt seiner Kino-Strahlkraft.