Heute läuft einer der größten Kultfilme der 90er im TV: Sein Twist begeistert bis heute

Heute ist die Horrorkomödie ein Kultfilm, doch damals glaubte kaum jemand an den twistreichen Stoff. Zehn Jahre dauerte es, bis das Drehbuch von Tarantino verfilmt wurde. Heute läuft er im TV.

Auch wenn From Dusk Till Dawn nicht von Quentin Tarantino gedreht wurde, trägt der Film seine unverkennbare Handschrift. Der Kultregisseur schrieb bereits 1988 das Drehbuch und sicherte sich damit seinen ersten bezahlten Job als Autor. Noch heute liefert der 1998 erschienene Film einen mega spaßigen und blutigen Roadtrip, der in einem fulminanten Finale endet.

RTL Zwei zeigt am heutigen Freitag, den 10. April 2026, um 22:50 Uhr den Horrorfilm. Die Wiederholung läuft am 12. April um 01:05 Uhr. Alternativ könnt ihr From Dusk Till Dawn auch bei WOW und diesen Streaming-Anbietern sehen.

Horror-Roadtrip mit Kultstatus: From Dusk Till Dawn im TV

Nach einem blutigen Raubüberfall befinden sich die beiden kriminellen Brüder Seth (George Clooney) und Richard Gecko (Quentin Tarantino) auf der Flucht nach Mexiko. Um über die stark bewachte Grenze zu kommen, entführen sie einen geistlichen Familienvater (Harvey Keitel), der mit seinen Kindern (Juliette Lewis und Ernest Liu) im Wohnmobil reist.

Gemeinsam mit den Geiseln machen die Brüder Rast in einer Bar, doch schon bald wartet eine böse Überraschung auf sie. Nun muss sich die Gruppe als Team beweisen, wenn sie die Nacht überleben wollen.



From Dusk Till Dawn genießt zurecht Kultstatus. Auch die Szene, in der Salma Hayek mit einer Riesenschlange um den Hals tanzt, wurde vielfach in den Medien kopiert. Neben einem unerwarteten Twist, einem blutigen Finale und coolen Charakteren sorgen die Tarantino-typischen Dialoge für beste Unterhaltung.

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From Dusk Till Dawn war Tarantinos erster bezahlter Drehbuchjob

From Dusk Till Dawn legte den Grundstein für Tarantinos Karriere, gleichzeitig wurde der Film erst realisiert, nachdem dieser mit Reservoir Dogs (1992) durchgestartet war. Special-Effect-Künstler Robert Kurtzman hatte 1988 bereits ein 25-seitiges Treatment für die Horrorkomödie geschrieben und suchte nach einem Autor, der das Drehbuch dazu realisieren würde.

Wie Kurtzman vor fast 10 Jahren gegenüber dem Horror-Magazin Scream verriet, erfuhr er über Freunde von dem talentierten Tarantino, der ihm drei Manuskripte als Schreibprobe schickte: Natural Born Killers, True Romance und Reservoir Dogs:

Mein Partner und ich kratzten jeder 750 Dollar zusammen und zahlten Tarantino 1.500 Dollar, um sein erstes bezahltes Drehbuch zu schreiben.

Dennoch sollte es 10 Jahre dauern, bis From Dusk Till Dawn in den Kinos lief. Ursprünglich wollte Kurtzman selbst Regie führen, hatte aber keine Erfahrung, weshalb die Studios den Stoff nicht umsetzen wollten. Als Robert Rodriguez Interesse zeigte, trat Kurtzman zurück:

Ich hätte herumsitzen und davon träumen können, den Film selbst zu machen, oder ich lasse Robert Regie führen, bin trotzdem an den Effekten und der Produktion beteiligt und bekomme eine Autorenbeteiligung. Es hat sich ausgezahlt!