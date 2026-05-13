Heute läuft einer der größten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre im TV: Epische Bilder, die man gesehen haben muss

Im Free-TV läuft heute Abend ein epischer Sci-Fi-Blockbuster, der noch dieses Jahr im Kino fortgesetzt wird.

Dune: Part Two startete Ende Februar 2024 in den deutschen Kinos und übertraf alle Erwartungen. Nachdem Denis Villeneuves Sci-Fi-Auftakt Dune zuvor schon überzeugt hatte, legte die Fortsetzung noch mal nach. RTL strahlt das Sci-Fi-Epos am 14. Mai um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Dune: Part Two mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Mehr Sci-Fi-Epos geht nicht: Dune 2 begeistert als mitreißende Fortsetzung

Bei Moviepilot hat Dune 2 eine Bewertung von 8 von 10 und bei Rotten Tomatoes kommt das Sequel sogar auf 92 Prozent. In unserem Halbjahres-Ranking der besten Filme 2024 schaffte die Wüstenplanet-Rückkehr aufs Siegertreppchen und sogar Steven Spielberg lobte überschwänglich das außergewöhnliche Sci-Fi-Erlebnis. Ohne Frage: Hier wartet ein Filmerlebnis, das niemand auslassen sollte.

Worum geht's in Dune 2? Nach dem verheerenden Umsturz aus Teil 1 ist Paul Atreides (Timothée Chalamet) mit seiner Mutter (Rebecca Ferguson) den feindlichen Harkonnen gerade so entkommen. In der lebensfeindlichen Wüste des Planeten Arrakis findet er Zuflucht beim kämpferischen Volk der Fremen und lernt von Stilgar (Javier Bardem) und Chani (Zendaya) das Sandwurmreiten und vieles mehr. Hier muss er sich allerdings auch entscheiden, ob er die Rolle des prophezeiten Auserwählten einnehmen will, um zum Racheschlag gegen seine Feinde auszuholen.

Ob packende Wüsten-Überfällen, bedrohlich schwarz-weiße Episoden in der Harkonnen-Arena oder unglaubliche Sandwurmritte: Dune 2 geht voll in der Größe seiner Sci-Fi-Bilder auf. Die Fortsetzung hat neben ihrer imposanten visuellen Epik aber auch mitreißende Figurenentwicklungen zu bieten, die alles aus den Stars rund um Chalamet und Zendaya sowie den Neuzugängen Florence Pugh (als Prinzessin Irulan) und Austin Butler (als grausamer Gegenspieler Feyd-Rautha) herausholt.



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Sci-Fi-Sehnsucht nach mehr: Dune 3 startet im Dezember

Wenn ihr Dune 2 im TV geschaut habt, werdet ihr sicher froh sein, dass die angekündigte Fortsetzung bereits auf dem Weg ist. Dune: Part Three startet am 17. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Die Handlung soll hier einen Zeitsprung von 17 Jahren vornehmen und die Saga so düster wie nie fortsetzen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2024 auf Moviepilot erschienen.