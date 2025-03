Heute läuft einer der größten Western-Geheimtipps der letzten Jahre im TV: Er überwältigt mit wunderschönen Bildern

Einer der ungewöhnlichsten Western der vergangenen Jahre hat sich heute Abend ins TV-Programm geschlichen. The Rider von Chloé Zhao beeindruckt vor allem mit seinen zärtlichen Bildern.

Wenn man an einen Western denkt, fallen einem vermutlich zuerst die Aufnahmen des Monument Valley ein, wie sie etwa John Ford in zahlreichen seiner Filme untergebracht hat. Wahrscheinlich reitet dort gerade John Wayne im Galopp durch die Gegend und zieht seinen Revolver. Das ist jedoch nur eine Seite des Western.

Im Lauf der Filmgeschichte haben wir die unterschiedlichsten Interpretationen des Genres erlebt, von düsteren Italowestern bis zum Sci-Fi-Western. Mit The Rider beschäftigte sich Regisseurin und Drehbuchautorin Chloé Zhao mit vertrauten Bildern des Genres in der Gegenwart und schafft ein poetisches Leinwandgedicht.

TV-Tipp: The Rider ist ein unheimlich starker Western

Die Geschichte von The Rider dreht sich um Brady Blackburn, der in der Rodeo-Szene ein großer Name ist. Nach einem tragischen Unfall muss er jedoch sein Leben überdenken. Unmöglich kann er seine Karriere fortsetzen, was nicht nur den Verlust seines finanziellen Standbeins bedeutet, sondern auch das Aufgeben seines Traums.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Rider schauen:

The Rider - Trailer (Deutsch) HD

Entgegen der vielen Action- und Spannungsmomente, die man für gewöhnlich mit einem Western in Verbindung bringt, fühlt sich Zhaos Films mehr wie ein leises Echo an. Flüsternd wird die Erinnerung an das uramerikanische Genre vom Wind durch die Weite der Landschaft getragen, ehe es mit der untergehenden Sonne verschwindet.

Kein überlebensgroßer (Anti-)Held: The Rider erweist sich mit seinem zerbrochenen Protagonisten als ein nach innen gerichteter Film, der sich für zerrissene Seelen und den Schmerz hinter stoischen Blicken interessiert. Besonders stark: Laiendarsteller Brady Jandreau in der Hauptrolle, der seine Figur unheimlich lebensnah wirken lässt.

Schon in ihrem Spielfilmdebüt Songs My Brothers Taught Me sowie ihrem späteren Oscar-Gewinner Nomadland setzte Zhao auf die Zusammenarbeit mit echten Menschen aus dem Umfeld, in dem sie sich mit ihren Geschichten begibt. Das verleiht ihren Filmen einen zusätzlichen Grad an Authentizität. Das Filmische gibt sie dafür aber nie auf.

The Rider ist keine Dokumentation. Zhao inszeniert bewusst wie gefühlvoll, wenn sie die atemberaubenden Landschaftsaufnahmen zur Verlängerung von Bradys Konflikten benutzt und im Licht der Dämmerung eine Melancholie erkennt, die sich sowohl auf die Hauptfigur als auch auf das gesamte Genre übertragen lässt.

Western-Geheimtipp: Wann läuft The Rider im TV?

The Rider läuft heute Abend am 15. März 2025 um 22:50 Uhr auf 3sat. Die Ausstrahlung erfolgt ohne Werbung und geht bis 00:30 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das bei Amazon Prime Video und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen tun. Im Streaming-Abo befindet er sich nicht.