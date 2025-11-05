Heute läuft einer der teuersten Action-Filme mit Jason Statham im TV: Er muss gegen einen übermächtigen Supersoldaten kämpfen

Wer heute Abend einen Action-Film mit muskulösen Sprüche-Klopfern schauen will, kann sich diesen TV-Tipp mit Jason Statham und Dwayne Johnson vormerken.

Die Fast and Furious-Reihe begleitet uns schon seit über 20 Jahren. Beinahe so lang hat es aber auch gedauert, bis ihr erster Spin-off veröffentlicht wurde. Fast & Furious: Hobbs & Shaw heißt das Werk, in dem Franchise-Star Vin Diesel nicht vorkommt. Stattdessen tun sich Dwayne Johnson und Jason Statham für ihr erstes (und letztes?) gemeinsames Abenteuer zusammen. Ihr Gegner ist ein mit kyber-genetischen Körperteilen modifizierter Supersoldat.

Vox strahlt den Action-Blockbuster am 6. November 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ streamt Fast & Furious: Hobbs & Shaw derzeit unter anderem bei Netflix im Abo.

Darum geht's in dem Action-Film mit Jason Statham und Dwayne Johnson

Luther-Darsteller Idris Elba spielt den Bösewicht Brixton Lore, einen Ex-Agenten und Terroristen mit einem zerstörerischen Plan. Der übermenschlich starke Schurke will die Evolution beschleunigen, in dem er den schwächlichen Teil der Weltbevölkerung mit einem Virus auslöscht.

Da auch Agentin Hattie Shaw (Vanessa Kirby aus den Mission: Impossible-Filmen) mit dem Virus infiziert ist, müssen sich die Fast and Furious-Streithähne Deckard Shaw (Statham als Kirbys Film-Bruder) und Luke Hobbs (Johnson) zusammentun, um Hattie zu retten und Brixton zu stoppen.

Hobbs and Shaw wurde von Deadpool 2-Regisseur David Leitch mit einem Budget von rund 200 Millionen Dollar gestemmt und kam 2019 ins Kino. Neben den Filmen der Hauptreihe ist es einer der teuersten in der Karriere von Action-Star Jason Statham. Die bisweilen witzigen Wortgefechte und zum Teil stylische Action lockten genügend Menschen ins Kino, um rund 760 Millionen Dollar einzuspielen. Danach wurde es aber erstmal ruhig um den Ableger. 2023 meldete sich Dwayne Johnson mit der Ankündigung, dass ein neuer Hobbs-Film kommt. Daraus ist aber nichts mehr geworden.

Eine Träne müssen wir für Statham aber nicht verdrücken. Der Schaupieler ist weiterhin Mitglied der Hauptreihe von Fast and Furious, hat nebenbei ein erfolgreiches Franchise, in dem er Riesenhaie vermöbelt und gehört zur Stammbesetzung von Guy Ritchie-Thrillern.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2023 auf Moviepilot erschienen.