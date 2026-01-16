Heute läuft Gerard Butlers bester Film im TV: Es ist ein extrem harter Rachethriller

Euer bestbewerteter Film von Gerard Butler läuft heute im Fernsehen. Bei uns erfahrt ihr, warum sich der harte Psycho-Thriller Gesetz der Rache eurer Meinung nach lohnt.

Gerard Butlers Karriere weist mit Sicherheit einige unterhaltsame Actionfilme und RomComs auf, doch auf der Sonnenseite der Filmkritik stand er nie. Heute läuft der brutale Thriller Gesetz der Rache mit dem charmanten Schotten im Fernsehen, den ihr mit einer 7,7 von 10 Punkten als äußerst sehenswert einstuft.

ProSieben strahlt Gesetz der Rache am 17. Januar 2026 um 22:30 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr das Gerard Butler-Highlight gerade auch bei Netflix im Abo streamen,

Deshalb lohnt sich Gesetz der Rache mit Gerard Butler heute im TV

Ihr lobt den harten Thriller mit Gerard Butler und Oscar-Preisträger Jamie Foxx vor allem für seinen hohen Unterhaltungswert. Moviepilot-User Nicolas78 bezeichnet das Zusammenspiel der beiden Darsteller als "extrem spannendes Katz- und Mausspiel".

In dem Film stehen sich Butler als rachsüchtiger Hinterbliebener einer ermordeten Frau und Tochter sowie Jamie Foxx als Staatsanwalt gegenüber.

Viele Kritiker und auch einige von euch kritisieren die fragwürdigen Aktionen der Hauptfigur Clyde Sheldon. Nicolas78 sieht in der Ambivalenz jedoch eine Stärke des Films:

Die Motive und Handlungen des Clyde Sheldon sind dabei natürlich nicht tolerierbar, auch wenn man seine Emotionen total nachvollziehen kann. So entsteht ein charismatischer Anti-Held, mit dem man auf der einen Seite sympathisiert, andererseits aber auch hofft, dass ihm das Handwerk gelegt wird.

Für Johnny_Dingdong ist es "und ein

Christine Wesp ist von der Bosheit des Films mitgerissen:

Man wird auf eine bitterböse Reise geschickt und erlebt alle Höhen und Tiefen dieses Rachegemetzels.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juni 2020 auf Moviepilot erschienen.